El lunes abre la inscripción en los cursos gratis de conducción segura de motos de la Xunta

Imagen de archivo de la salida de una concentración motorista en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta abrirá este lunes día 11 el plazo de inscripción para la nueva convocatoria de los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas, que se celebrarán en los meses de septiembre y octubre.

La previsión es celebrar ocho cursos en cuatro jornadas con dos turnos diarios en Monforte de Lemos, O Porriño, Culleredo y Narón.

Es la segunda convocatoria de este año, la anterior, impartida en mayo y junio en Curtis, Pontevedra y Ourense, permitió formar a 160 motoristas.

Los cursos están dirigidos a mayores de 18 años con permiso de conducción de motocicletas (tres años de experiencia en el caso del permiso B), que quieran mejorar el control del vehículo.

Los interesados pueden inscribirse desde el lunes a las 9 horas en la página web de la Consellería de Vivenda o de la entidad colaboradora de la Xunta, Motovial, Escola de Conducción de Motocicletas.