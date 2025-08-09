¿Sin reserva previa? Quedan pocas plazas libres este mes para visitar las Cíes, As Catedrais y otros lugares imprescindibles de Galicia

Colas para entrar y salir de la playa de As Catedrais, con el bar restaurante existente al fondo

A estas alturas del verano en Galicia, tanto el calor como el turismo están en su etapa de máximo esplendor. Pero esa circunstancia tiene otra consecuencia: visitar algunos de los puntos claves es un plan complicado. Algunos espacios turísticos como la playa de As Catedrais requieren de reserva previa para disfrutar de ellos. Y en este caso, no hay plazas disponibles hasta el día 23 y apenas quedan para el 24. No es el único enclave con escasas fechas libres para acceder.

Sucede algo parecido con las Illas Cíes y Ons. En ambos casos es necesario tener una autorización previa de la Xunta para poder comprar el billete de la naviera -el transporte público que desplaza los usuarios a la isla-. Una vez solicitada la autorización, se obtiene un código de reserva a través del cual el usuario puede comprar el billete para la transporte. Actualmente, hasta el 31 de agosto no hay disponibilidad para visitar las Cíes. En el caso de las Ons, el 22 de este mes es el primer día con franjas libres.

Illas Cíes Oscar Vázquez / Vigo

Para acceder a la Catedral de Santiago no es necesario reservar, ni pagar. Pero sí para acceder a alguno de sus lugares más emblemáticos. Por ejemplo, al Pazo de Xélmirez o el Pórtico de la Gloria. La llamada opción Museo-Catedral es la más demandada y apenas quedan huecos disponibles para los días restantes del mes. El 22 está lleno.

Más al norte en A Coruña, también hay que reservar previamente para ir a la Torre de Hércules. En la web solo se permite seleccionar franja horaria con una antelación máxima de tres días. En general hay bastante disponibilidad, pero por ejemplo para el próximo domingo 10 de agosto ya hay varios tramos ocupados. Existe gran demanda para las visitas con guía que tienen lugar la mayoría de los días de la semana a las 20 horas.

En A Mariña, en el concello de Mondoñedo, está la Cova do Rei Cintolo, la más grande de Galicia. Está prohibido el acceso libre y para poder entrar en ella se tiene que reservar en el número de teléfono 982 507 177, la edad mínima para acceder es de 11 años. Hay tres franjas horarias: a las 11, 16.00 y 18.30 horas. A día de hoy, el primer día disponible para poder acudir en grupo es el 13 a las 18.30 horas. En el caso de visitar la cueva individualmente, el día 11 hay varias plazas disponibles.

Imagen de archivo de la Cova do Rei Cintolo. GONZALO VILLARMEA

Otra ruta que gana atractivo en el verano es la de los cañones del Sil y navegar una parte de la Ribeira Sacra en catamarán. En verano hay servicio a las 11.00 horas, 11.30, 16.00, 17.00 y 19.00. En este caso hasta el 24 de agosto hay bastante demanda, pero todos los días tienen alguna franja libre. Lo mismo le ocurre a la punta Socastro, popularmente conocida como Fuciño do Porco, en O Vicedo, que aún sigue teniendo muchos huecos libres. Los usuarios interesados tienen que hacer sus reservas entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche.