Medio Ambiente recibió más de 1.600 consultas sobre la nueva gestión del litoral en un mes

La conselleira, Ángeles Vázquez, entregó algunos obnsequios a los menores participantes en el campamento de Miño

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, hizo hoy jueves balance del primer mes de gestión del litoral por la Xunta, que el 1 de julio asumió plenas competencias en esa materia.

Vázquez explicó que el Estado transfirió al Ejecutivo gallego 585 expedientes, de los que estaban abiertos el 44 %. Durante el último mes se resolvieron 127 títulos habilitantes de usos y ocupaciones en el litoral. 75 de ellos fueron en la zona de servidumbre de protección y 52 en espacios de dominio público marítimo-terrestre. De los últimos, 40 correspopnden con expedientes que el Gobierno transfirió pendientes de resolver y 12 con nuevas solicitudes recibidas desde el 1 de julio.

La mayor parte de los títulos habilitantes se dieron en Pontevedra, 87; mientras que 30 se concedieron en A Coruña y 10 en Lugo. Las autorizaciones están vinculadas con actividades culturales, sociales y deportivas típicas del verano como campamentos, campeonatos, procesiones marítimas, festivales de música y similares.

La conselleira hizo públicos esos datos en Miño, donde precisamente se celebra un campamento en el que participan 80 menores y que requirió una autorización por ocupación del dominio público. Estuvo acompañada por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, cuyo departamento es responsable de la gestión del litoral.

La conselleira explicó además que se han recibido 1.644 consultas a través de las páginas web habilitadas a tal efecto sobre los nuevos trámites para tramitar permisos en el litoral. La Xunta implantó el 1 de julio una solicitud electrónica única para las gestiones de uso y ocupación del litoral, frente a los cinco formularios de papel que empleaba la Administración estatal. Vázquez destacó que esa decisión ha ayudado a acelerar los expedientes.

La previsión de la Xunta es celebrar a mediados de septiembre un encuentro con todos los concellos costeros con el fin de que sus técnicos puedan familiarizarse con los nuevos mecanismos de gestión. Al mismo tiempo, Medio Ambiente está trabajando en la digitalización de los expedientes trasladados por el Estado, con el fin de crear el comprometido de registro de autorizaciones y concesiones en la costa gallega. Esa relación será pública y todos los ciudadanos podrán acceder a ella.