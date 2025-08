Contas reprocha a la Xunta que se recorten fondos para prevenir la violencia machista

M. Moralejo

El Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar el sector público autonómico, ha dado a conocer un informe en el que reprocha a la Xunta el descenso paulatino de los fondos destinados a políticas de prevención y sensibilización contra la violencia de género. A pesar de que se han incrementado las partidas de protección y apoyo a las mujeres entre el 2018 y el 2022, la mayoría de estos fondos se destinan a ayudas económicas, actuaciones de inserción laboral o formación de las víctimas, mientras que la prevención tiene «un peso residual». En el 2009 había unos 8 millones de euros para prevención de violencia de género, mientras que en el 2022 esta partida se redujo a poco más de dos millones de euros.

Polémica

En sus alegaciones al documento, el director xeral responsable de Violencia de Xénero, Roberto Barba, hace unas valoraciones que han levantado polémica. «Lamentablemente, o número de asasinatos de mulleres vítimas de violencia de xénero non ten unha relación directa, causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero», sostiene. Roberto Barba, además, advierte de un repunte, «moi preocupante» de actitudes machistas entre la gente joven y señala que, según los análisis realizados a nivel institucional, uno de los motivos o detonantes que llevó al agresor a acabar con la vida de la mujer —y también, en ocasiones, a suicidarse él después— fue la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación.

Petición de dimisión

El PSdeG consideró «intolerables» estas palabras del director xeral, y la Asociación Contra a Violencia de Xénero Alvixe ha exigido a la Xunta su cese inmediato por su respuesta al informe de Contas, en el que se denuncia el declive en las políticas de prevención contra la violencia machista.

La asociación califica de «intolerables» las declaraciones culpabilizando a las víctimas y exige una Consellería de Muller con una nueva organización que esté a la altura de las circunstancias.

En su informe de fiscalización en materia de violencia de género, Contas afea a la Xunta que no cuente con un plan estratégico en la materia y pone el foco también en el uso de los recursos. «Dos 39,7 millóns de euros asignados a Galicia no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero para o período 2018-2022, a Xunta deixou sen executar 3,76 millóns de euros, un 11,3 %», apunta la institución.

Contas explica en su informe que las crecientes necesidades económicas destinadas a la atención de las víctimas, unidas a la escasez de personal, contribuyeron con el paso de los años a incrementar los recursos económicos en programas vinculados a medidas de protección de las víctimas —donde la dimensión en su ejecución viene determinada por la demanda que hagan las víctimas de violencia de género para atender sus necesidades— como el bono de alquiler o las ayudas de pago único. Contas sostiene que, mientras tanto, las actuaciones en materia de política de prevención —que requieren de la colaboración de otros departamentos, de una estrategia, diseño, puesta en ejecución y evaluación— han sido relegadas a un segundo plano con el paso del tiempo.

El organismo fiscalizador cuestiona la gestión local del ciclo del agua por la falta de datos

En otro informe dado a conocer ayer, el Consello de Contas constata una deficiente gestión municipal en el ciclo integral del agua por contar con una estructura tarifaria que no promueve un uso sostenible y debido también a la falta de datos sobre costes. Contas analiza el coste efectivo de los servicios públicos locales en relación con las fases de abastecimiento y saneamiento del ciclo del agua en los 23 ayuntamientos de Galicia de más de 20.000 habitantes.

La mayoría de los concellos analizados carecen de los estudios previos necesarios para la correcta determinación de la tarifa del servicio de abastecimiento de agua potable, así como la falta del informe de la Comisión de Precios de Galicia. Contas avisa de que la planificación del servicio no es completa, debido a la falta de planes plurianuales, estudios económicos y estudios de viabilidad. Y precisa que la mayoría de los ayuntamientos no distinguen los gastos correspondientes a cada servicio relacionado con el agua (abastecimiento, alcantarillado y depuración en su caso). En cuanto a estructura tarifaria por el abastecimiento de agua potable, Contas alerta de que no se promueve un uso sostenible.

Discrepancias en el ritmo de ejecución de los fondos europeos

Contas también ha publicado un informe sobre la ejecución de los fondos europeos por parte de Galicia. Según sus cifras, en el 2023 la Xunta solo gastó el 55 % de las partidas previstas y le pide que mejore el ritmo de ejecución. Además le reprocha que los concellos solo reciban el 3,75 % de estas ayudas (55,9 millones de euros). Desde la Consellería de Facenda, un año más, argumentan que no se puede evaluar la ejecución de fondos europeos año a año, puesto que se planifican para un período de siete años. La Xunta sostiene que, dentro del marco financiero 2021-2027, ya tienen operaciones programadas para el 63 % de los recursos. Este jueves, último día de julio, Contas ha hecho público otro informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Y concluye que la participación de Galicia en la dotación de estos recursos descendió un 81 % entre el 2008 y el 2023, por lo que es la comunidad más afectada, por encima de otras comunidades, como Castilla y León (-79,7 %) y Extremadura (-77,9 %). Contas considera que debería abordarse un nuevo diseño de la compensación interterritorial que garantice el financiamiento suficiente de las inversiones productivas.