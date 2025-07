Una cámara instalada en el salpicadero capta cómo la pericia de un conductor evita un grave accidente en Redondela

Momento en el que la maniobra evasiva del vehículo rojo evita el choque en la N-552. INSTAGRAM | @dashcams.esp

Casi todos los vídeos compartidos en redes de las denominadas en inglés dashcams (cámaras del dashboard, o sea, del salpicadero del vehiculo), comienzan del mismo modo. Al ir colocadas en el parabrisas el retrovisor central o el propio salpicadero, tenemos exactamente la misma visión que quien está la volante. Su uso es muy popular en países de Europa del Este, EE.UU., Rusia y países asiáticos en vías de desarrollo, donde se emplean para evitar fraudes al seguro y demostrar culpabilidades en accidentes de tráfico. Emplearlas para denunciar ante las autoridades actidudes temerarias al volante también está permitido, pero después se aplica la normativa que vela por la protección de datos de terceras personas que pudieran ser grabadas. Si se comparten públicamente para usos diferentes a los mencionados, sí podríamos ser sancionados.

En las imágenes que mostramos a continación se ve una temeridad al volante, pero se tapan las matrículas y no es posible la identificación de ningún usuario de la vía. Fueron grabadas este verano en al N-552 a su paso por Redondela, en las proximidades de las instalaciones de OPMobility, fabricante de piezas plásticas para automóvil en la localidad pontevedresa. Cerca ya de la rotonda que permite girar hacia la estación de tren, vemos un Renault Clio rojo que circula correctamente en sentido ascendente por su carril. De pronto, un Volkswagen T-Roc de color blanco que va por la misma carretera en sentido descendente, invade por completo el carril contrario. Los reflejos de quien va al volante del primer vehículo es lo único que evita una grave colisión frontal.

El vídeo se ha compartido en la cuenta de Instagram Dashcams.esp, donde los conductores comparten este tipo de contenido, graves situaciones de peligro por comportamientos imprudentes en las carreteras. Entre los comentarios a la publicación figuran alabanzas a la rápida maniobra de esquiva del vehículo rojo, mientras se plantean diferentes hipótesis de qué pudo ocurrir para que el coche blanco estuviese a punto de chocar. La mayoría cree que se debe a una distracción que alejó la vista de la calzada, probablemente por el uso del teléfono móvil.

De haber estado ocupada la zona de aparcamiento con algún vehículo habría sido inevitable la colisión entre los coches por la conducción temeraria de quien pilota el Volkswagen.

El lugar del incidente en la N-552 a su paso por Redondela. GOOGLE MAPS

Normativa sobre el empleo de dashcams

La norma que ampara el uso de estos dispositivos de grabación como prueba de un accidente se basa en el Artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que toma como referencia la normativa europea 2016/679, en base también al derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a su vez fundamental y ya recogido por la Constitución Española de 1978.

Así, en lo relativo al uso de datos como las dashcams indica que «el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento (al verse implicado por ejemplo en un accidente) o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño». Según un informe jurídico elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos se añade que para poder ser empleadas estas cámaras deben grabar el hecho concreto (accidente o imprudencia en este caso), captar solo lo que suceda en el frontal del vehículo y, finalmente, difuminar la imagen de personas y datos relevantes como matrículas no vinculadas al incidente que se denuncia.