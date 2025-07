Las víctimas de Angrois exigen al Estado la repetición del informe sobre las causas del accidente

Víctimas y familiares reunidos en Angrois en el primer aniversario de la tragedia ven pasar el tren a la misma hora en que se produjo el descarrilamiento un año antes MONICA FERREIROS

Las víctimas del accidente de Angrois en el 2013 mantienen su reclamación al Estado para que haga una investigación independiente y se plasme en un nuevo informe que sustituya al de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios. Hace doce años de la tragedia y un año desde que fue publicada la sentencia de la jueza que condena al ex director de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, y al maquinista Francisco Garzón, tras una larga instrucción con varios cierres y reaperturas.

Este, las víctimas leerán un comunicado y ofrecerán declaraciones en Santiago. Además, será el primer año sin manifestación reivindicativa por las calles compostelanas ni acto de homenaje en la curva de A Grandeira. Esta decisión deriva de la última asamblea convocada por la plataforma el pasado 23 de julio, donde varias voces apuntaron al cansancio y a la necesidad de pasar página. Durante 11 años acudían a Angrois haciendo coincidir con la hora en la que se produjo la tragedia en el 2013, a escasos minutos de la celebración del Día de Galicia.

El juicio para determinar responsabilidades penales por el siniestro ferroviario que acabó con 80 vidas y dejó a más de un centenar de heridos comenzó en octubre del 2022. Tuvo una duración de 10 meses y no fue hasta el 26 de julio del 2024, habiendo pasado ya 11 años de la tragedia, cuando hubo un fallo judicial que considera culpables de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave al ex director de Seguridad del ADIF (la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que administra la infraestructura ferroviaria y debía encargarse de velar por la seguridad en la vía) y al maquinista de Renfe. Además, los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña no tienen plazo para resolver los 108 recursos interpuestos contra la sentencia y algunas partes personadas en el caso cuentan con que el fallo no llegue hasta el 2026.

Por otro lado, las víctimas están pendientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que someterá a examen la demanda de la plataforma. En este procedimiento, los afectados combaten la versión de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que se define como independiente y está adscrita al ministerio, y que en su día realizó un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad. Por su parte, el pasado 5 de febrero el tribunal apuntó que tiene la intención de «agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas» y que los afectados podrán solicitar información a lo largo del procedimiento.