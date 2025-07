La USC plantea adscribir todos los centros sanitarios del Sergas a su titulación de Medicina

Foto de archivo de la Facultade de Medicina de Santiago XOÁN A. SOLER

La Universidade de Santiago de Compostela aprobará este miércoles, en la reunión del Consello de Goberno, los términos del nuevo convenio entre la institución y el Sergas para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y docencia universitaria. El anexo del documento que se debatirá parte de las discusiones en la comisión mixta entre la institución y la Xunta, y extiende la adscripción de todas las áreas sanitarias de Galicia a la facultad de Medicina. Desde la universidad compostelana se encuadra esta propuesta de convenio en la «normalidade» administrativa y la «continuidade» del modelo actual, en el que los estudiantes de quinto del grado de Medicina realizan sus prácticas en centros de salud de toda la comunidad, mientras que los de sexto lo hacen en los hospitales universitarios.

La Universidade da Coruña interpreta que esta adscripción supondría apropiarse de todos los recursos sanitarios públicos para los estudios de Medicina, ignorando el papel de las universidades de A Coruña y Vigo, que mantienen titulaciones y estructuras propias en el ámbito sanitario. «No se trata solo de una cuestión administrativa, sino también de un ataque directo a la autonomía y al trabajo desarrollado durante más de dos décadas», denuncia a través de un comunicado.

La UDC muestra su preocupación por la futura adscripción de todos los hospitales universitarios gallegos a la USC

Sanidade advierte que negocia los respectivos convenios con las tres universidades, y que en ningún momento la USC —u otra institución— se arroga la exclusividad de la formación práctica de sus estudiantes ni la docencia en un área sanitaria o centro hospitalario concreto, exponen fuentes de la Consellería de Sanidade, que enmarca el paso de la USC como un trámite más hacia una descentralización pactada con las universidades. «Ao fin de avanzar nos novos concertos, a Xunta xa mantivo as correspondentes xuntanzas das comisións mixtas coas tres universidades galegas ao longo de 2025», responde Sanidade a través de un comunicado, en el que aclara que estas reuniones han servido para acordar el texto y los anexos de los nuevos conciertos con cada una de las tres universidades gallegas, avanzando ahora en su tramitación.

El objetivo del Gobierno gallego es alumbrar los tres convenios a la vez. Es decir, que la aprobación de la propuesta que lleva este miércoles la USC al Consello de Goberno no supondrá su entrada en vigor de forma efectiva, sino que derivará en la tramitación interna de la Consellería de Sanidade para después ser elevada al Consello de la Xunta. Algo que sucederá, insisten desde la cartera de Antonio Gómez Caamaño, de forma conjunta entre las tres universidades y el Ejecutivo autonómico.

Así sucedió en la prórroga de los convenios actuales acordada el pasado 23 de junio en el Consello de la Xunta. Un aplazamiento que se ha producido en casi una veintena de ocasiones, ya que el documento original data del 2001. «Os novos concertos teñen por obxecto adaptar a colaboración entre as Universidades e a Consellería de Sanidade á realidade actual, poñendo todos os recursos materiais e humanos dos que dispón o Servizo Galego de Saúde ao servizo da formación académica sanitaria en Galicia», recalca Sanidade en el comunicado remitido a los medios.

«Nos novos concertos non muda a relación do Chuac coa UDC nin as posibilidades dos estudantes da USC de realizar prácticas sanitarias na Coruña», zanja la Xunta.

Actualización de los convenios

El convenio del 2001 se aprobó antes de la creación de los hospitales universitarios. Esto supuso que, a partir del 2015, los estudiantes de Medicina de la USC, única titulación en Galicia, hiciesen sus prácticas en todos los hospitales universitarios. De ahí que la institución compostelana encuadre el trámite de este miércoles en su Consello de Goberno dentro de la «continuidade» del modelo actual. El Sergas expone que la intención del Gobierno gallego es que así siga siendo, y añade que el nuevo concierto irá encaminado a «seguir avanzando na descentralización da docencia dos estudos de medicina».

Además, Sanidade recuerda que el texto del convenio que debate con la UDC prevé que las infraestruturas de las áreas sanitarias de A Coruña y de Ferrol «sigan adscritas ás titulacións sanitarias desa universidade, como ata agora». En la actualidad, esto incluye grados como el de Enfermería, pero en la práctica supone un punto controvertido, ya que la universidad coruñesa ha iniciado ya los trámites para crear una titulación propia de Medicina a partir del curso 2027/2028.

El Sergas recuerda que la adscripción en exclusiva a la Universidade da Coruña «impediría que os estudantes da Facultade de Medicina de Santiago puidesen facer as súas prácticas neses centros sanitarios».