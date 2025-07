Rueda acusa al Gobierno de ver a los menores migrantes como «unha carga» y de trasladar «o problema» a las comunidades

DAVID CABEZÓN @ XUNTA | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó este lunes al Gobierno de considerar a los menores migrantes no acompañados «unha carga e un número que lles causa problemas», así como de trasladar «o problema ás comunidades».

De materializarse el reparto de niños previsto, Rueda afirmó que la Xunta «cumprirá a lei», recordando que «xa se encargou o Goberno de ameazar coa intervención da policía e da Fiscalía», aunque insistió en que él no renuncia a que el Gobierno «entre en razón».

El presidente de la Xunta criticó que al ministerio «dálle igual» que las comunidades expongan que no tienen los medios necesarios para la acogida. «Se non poden estar atendidos, non é o seu problema. Eles buscan sacarse de enriba un problema esquecendo que nese problema hai persoas que necesitan un tratamento adecuado», aseguró.

Además, el titular del Gobierno gallego cree que es «unha chamada de estímulo ás mafias que trafican con persoas» porque «non hai intención de controlar as fronteiras», sino de «trasladar o problema a outras Administracións».

En esta línea, tachó de «cálculo indecente» el hecho de que el País Vasco y Cataluña no vayan a recibir niños y adolescentes migrantes mientras que Galicia deberá acoger a más de 300. «As cousas non se fan así», criticó Rueda. También reconoció que la Administración autonómica «terá que cumprir a lei», pero pidió de nuevo al ministerio que les diga «onde acollelos e como».