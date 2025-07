La Xunta urge al Gobierno a que envíe el borrador del nuevo plan de vivienda

Construcción de un edificio en O Milladoiro (Ames), en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, reprochó este lunes que el Gobierno no haya trasladado aún el borrador del futuro plan de vivienda en un contexto en el que el actual plan, que comprende el período 2022-2025, está a punto de finalizar. «Queda comprometido que poida estar vixente no ano 2026», lamentó García Porto a la salida de la Comisión Multilateral de Vivienda convocada este lunes en Madrid. El encuentro fue el paso previo a la conferencia sectorial y en él se adelantan los temas que se desarrollarán con los consejeros de todas las comunidades. Pero en materia de vivienda, el secretario xeral lamentó que el Ministerio no remitió la información relativa al plan estatal y que no se pudiese realizar ningún debate al respecto: «Galicia e todas as comunidades volvemos desta xuntanza coas mans baleiras».

En cambio, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, expuso que las comunidades deberán aceptar, previamente al plan, una serie de condiciones. Entre ellas, la cofinanciación del 40 %, que Galicia, dice la Xunta, sí podría asumir. «Pero é necesario que se concreten as medidas que pretenden financiar co novo plan», rebatió el secretario xeral. El Gobierno gallego envió el pasado mes de diciembre las propuestas de Galicia para incluir en el plan y recalca que el ministerio se comprometió a enviar un borrador en enero que nunca llegó. La Xunta aclara, además, que las autonomías no aceptaron aún ningún plan estatal y reclama la necesidad de contar con el borrador para «poder debatelo» y elevarlo a la conferencia sectorial.