La Xunta reprocha al Gobierno la situación del corredor atlántico: «Máis demoras, máis imprecisións e ningún avance»

Obras en diciembre de 2024 para conectar con ferrocarril el puerto exterior de A Coruña, un proyecto que forma parte del corredor atlántico César Toimil

La directora xeral de Movilidade, Judit Fontela, ha denunciado la falta de avances respecto al corredor atlántico, ya que la visita del comisionado del Gobierno para esta cuestión, José Antonio Sebastián, solo supuso más de lo mismo: «Máis demoras, máis imprecisións e ningún avance» respecto a las fechas ya anunciadas por el propio Ejecutivo. En referencia al apartado económico, destacó que «incluso as sumas de algunhas inversións non cadran».

«A visita do representante do Goberno a anterior semana foi desafortunada, xa que acudiu a Galicia a presumir do ritmo das inversións. Levamos anos acumulando retrasos e anuncios que non se cumplen nin en tempo nin forma», explicó Fontenla sobre la visita de Jose Antonio Sebastián la semana pasada. Por otra parte, la directora xeral de Mobilidade ha recordado que su departamento solicitó en reiteradas ocasiones contar con el Plan Director del Corredor Atlántico de un modo «riguroso e completo». «Lonxe de remitilo, a realidade é que seguimos sen ter noticias do grupo de traballo que se ía crear para o seguemento do plan e sen ter ese documento», añadió.

Sobre el compromiso de avance del AVE Vigo-Porto, la directora xeral ha cuestionado al Gobierno por su empeño «en seguir cuestionando e desviando a atención hacia o traballo de Portugal, xa que no tramo español non hai nin unha máquina traballando». Según Fontenla, el ritmo del Gobierno de España es incompatible con cumplir los compromisos en los plazos establecidos.