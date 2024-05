España exporta más a la UE por el corredor atlántico ferroviario que por el mediterráneo

Terminal ferroviaria de mercancías de San Diego, en A Coruña MARCOS MÍGUEZ

Se suele dar por hecho que el corredor mediterráneo ferroviario es más relevante que el atlántico —en el que está inserta Galicia— en lo que se refiere a las exportaciones. Tal vez tenga que ver en ello el trabajo de márketing de organizaciones civiles lobistas como la que lleva años defendiendo que se priorice la inversión en la conexión mediterránea, tanto en el ámbito de los viajeros como de las mercancías. En esta carrera por las inversiones, la España atlántica siempre suele considerarse como una conexión menor, si bien es verdad que el Ministerio de Transportes trata de equilibrar las inversiones en ambos corredores, y así fue en los últimos presupuestos aprobados.

Sin embargo, un informe de la Comisión Galega da Competencia, órgano colegiado independiente de la Administración gallega, rompe tópicos respecto a la relevancia de ambos corredores. Así, el estudio Os corredores ferroviarios de mercancías e a exportación demuestra con datos oficiales que el corredor atlántico, cuyo plan director presenta hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, «foi a infraestrutura ferroviaria máis empregada para as exportacións por tren desde España cara ao resto de países da UE, o que implicaría unha maior eficiencia nos investimentos públicos realizados neste corredor na medida en que cumpre, con máis intensidade, a función de impulsar o mercado único europeo, que é o obxectivo que persegue da rede transeuropea de transportes e os corredores ferroviarios». De ahí que concluyan que el gasto público en el corredor atlántico «tería unha maior xustificación desde o punto de vista da eficiencia económica».

El valor frente a las toneladas

En este sentido, la Comisión da Competencia cree que en el análisis de los flujos comerciales ferroviarios se debe tener más en cuenta el valor de la mercancía en euros —el criterio más común al analizar las exportaciones— que su peso en toneladas y priorizar el tráfico de exportación frente al interno.

Con estos parámetros como base del estudio y a partir de las cifras de Datacomex (la base de datos del comercio exterior español), el informe concluye que, entre el 2018 y el 2022, se transportaron mercancías por valor de 30.040 millones de euros por la infraestructura ferroviaria del corredor atlántico, un 62,9 % del total, mientras que por el mediterráneo circularon en esos cinco años bienes valorados 17.685 millones (37,1 %). Por tanto, casi dos tercios de las mercancías que llegan por tren a países europeos tienen su origen en comunidades autónomas situadas en el corredor atlántico.

Aunque el estudio admite que la cuota que se transporta por vía ferroviaria es de las más bajas de la UE —uno de los objetivos del plan director y del comisionado es aumentarla sensiblemente—, Galicia no queda tan mal parada respecto a su potencial exportador en el ferrocarril respecto al resto de las comunidades autónomas, pues cuenta con un porcentaje de exportación por vía ferroviaria «moi superior á media de España», concretamente un 8,7 % .

Así, las exportaciones a la Unión Europea por tren con origen en Galicia representan casi la cuarta parte —un 23,5 %— de todas las que por vía ferroviaria realizaron las comunidades autónomas en el 2022. «Nos últimos cinco anos existen tres comunidades autónomas que claramente se diferencian do resto na utilización do ferrocarril como instrumento de exportación: a Comunidade Valenciana, Castela e León, e Galicia», concluye el informe.

Estas dos comunidades situadas en el corredor atlántico noroeste —el estudio no ofrece datos sobre Asturias— acapararon en el 2022 el 52,5 % de todas las exportaciones vía ferroviaria, «o que implica que a eficiencia no uso desta infraestrutura (corredor atlántico noroeste) a efectos do tráfico económico internacional é intensa nesas dúas comunidades autónomas, o que é un dato obxectivo para determinar a razón da execución de investimentos públicos nese corredor», precisa el dictamen publicado el martes por el pleno de la Comisión Galega da Competencia, formado por Ignacio López-Chaves y Castro (presidente), Daniel Neira Barral (vocal y secretario) y María Teresa Cancelo Márquez (vocal).

El estudio destaca que, a pesar de que el transporte de mercancías ferroviarias está liberalizado en España desde el 2005, la empresa estatal Renfe mantiene una posición «predominante» en el mercado. Además de la mejora de la infraestructura para animar a las empresas a decantarse por el cambio modal hacia un transporte más limpio que la carretera, los autores de este estudio creen que también es necesario «aumentar a competencia entre os operadores ferroviarios».

La CGT denuncia que la falta de mantenimiento impide a los trenes cumplir los horarios

El sindicato CGT denuncia que sigue habiendo incidencias y retrasos en los trenes de media distancia de Galicia, los que utilizan más viajeros. Aunque admiten que la cuota de demoras se rebajó en el eje atlántico al aumentarse recientemente los tiempos de viaje para adaptarlos al mayor uso debido a los abonos gratuitos, «as carencias de mantemento dos vehículos, por falta de tempo nas revisións ou falta de repostos, están a producir incidencias que supoñen retrasos nos tempos de viaxe ou substitucións de trens por autobuses», aseguran.

Así, destacan que los trenes diésel sufren incidencias en su operativa diaria, «ao ser postos en circulación con elementos de tracción ou freo condenados, o que impide cumprir cas marchas establecidas por ter que circular a menor velocidade ao levar minguada a súa capacidade de tracción ou a súa capacidade de freada», explican en un comunicado.

En paralelo, denuncian que el Ministerio de Transportes no va a aumentar los vehículos ferroviarios con base en Galicia destinados a servicios de media distancia, «incumprindo o compromiso adquirido de que, coa entrada do tren Avril, se aumentaría a flota de trens S-121» que realizan servicios en el eje atlántico y en la conexión Santiago-Ourense. Por todas estas razones creen que es necesario invertir más en el ferrocarril de proximidad.