El Parlamento gallego elegirá esta semana a la nueva directora de la CRTVG

El último pleno del Parlamento gallego antes del parón veraniego estará marcado principalmente por dos cuestiones: la elección de Concepción Pombo como directora de la CRTVG y la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para informar de la gestión del litoral después del traspaso de esta competencia a la Xunta. Los grupos parlamentarios marcaron en la Xunta de Portavoces del pasado martes el orden del día de la sesión plenaria, que tendrá lugar este martes y el miércoles.

A través de una proposición no de ley, el PP solicitará al resto de los grupos parlamentarios que muestren su rechazo a la corrupción instaurada «no seno do PSOE, do Gobierno de España, e do entorno persoal e político mais próximo ao presidente Pedro Sánchez». El grupo popular también llevará a voto que el Ejecutivo central declare como «evento de excepcional interese público» el Xacobeo 27: «Está respaldado pola Comisión Ejecutiva do Consello e ten o visto bo do Ministerio de Cultura», afirmó Paula Prado, secretaria general del PPdeG. En el apartado de preguntas, se interesarán por la valoración del decreto de traspaso de menores migrantes no acompañados, las medidas que impulsa la Xunta para promover el uso de la lengua gallega entre los jóvenes y la situación financiera de la Universidade da Coruña.

En la oposición, la líder del BNG, Ana Pontón, preguntará al presidente Alfonso Rueda por las instrucciones de la Consellería de Educación para «exercer a censura e o control ideolóxico» en la CRTVG. Además, los nacionalistas volverán a llevar al pleno la denuncia contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por agresión sexual. Realizarán una interpelación en la que criticarán la inacción de la Xunta ante lo que califican de «situación de emerxencia por violencia machista». El Bloque también propondrá modificar la ley gallega del deporte para introducir medidas de promoción de igualdad y de prevención para los casos de discriminación hacia mujeres y el colectivo LGTBI. La garantía de los derechos lingüísticos de los gallegos en la Justicia y los vertidos de la fosa atlántica serán el foco de las cuestiones que harán al Gobierno autonómico.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pedirá a Rueda un balance de la gestión política autonómica del primer semestre del año. El grupo socialista repetirá la proposición de ley para garantizar que los gallegos tengan cita en atención primaria en un plazo máximo de 48 horas, además de llevar a pleno una propuesta no de ley para que la Xunta regule las puertas giratorias y la actividad de los grupos de interés. En el apartado de sanidad, los socialistas formularán dos preguntas sobre la supresión de la atención médica en los centros de salud de Cervo y sobre la necesidad de un plan urgente para atender el incremento de la demanda veraniega en O Salnés. Además, interpelarán al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sobre la gestión del transporte escolar y presentarán una moción. Por último, formularán una pregunta sobre la paralización de las obras en el polígono de Bértoa, en la localidad coruñesa de Carballo.