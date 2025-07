La actual normativa del registro de viajeros dificulta el trabajo al sector hotelero a las puertas de la campaña turística veraniega

Varios turistas con maletas en Vilagarcía. Martina Miser

«Nos han jorobado pero bien». Es la primera reacción de Jorge Blanco, regente del Hostal Ancla Dorada, en Vigo, cuando le preguntan por los datos que el Ministerio del Interior comenzó a solicitar a los establecimientos hoteleros sobre sus huéspedes desde diciembre del año pasado. Más de medio año llevan vigentes las medidas que fundamenta el Real Decreto 933/2021, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, y ahora, recién entrados en el mes de julio y comenzando la campaña de turismo veraniego, los directores de los establecimientos de hospedaje tienen más dudas que certezas en lo relativo a la normativa actual.

En un principio, con su entrada en vigor, «llegaron a pedir cerca de 40 datos», explica Rodolfo Doldán, jefe de recepción del Hotel Maycar, en A Coruña. Por ello, indica que «hubo un pequeño problema para explicárselo a los clientes, porque desconocían la ley y preguntaban por qué tenían que aportarlos. Pero al final no quedaba otra». Entre ellos, estaban los datos de la tarjeta de crédito del usuario que pagase con la misma, el parentesco entre los huéspedes que acudían juntos o el teléfono fijo, «que mucha gente ya no tiene hoy en día», explica Doldán. «Ahora han dejado de requerirlos. Supongo que por presiones de las agencias de viajes y de las empresas de alquiler de coche, porque a mí no me han dado ninguna explicación del porqué», indica, por su parte, Ramón Lorenzo, regente del Hotel Mediante, en Ribadeo. Sin embargo, siguen contemplados en el primer anexo del Real Decreto, que lista toda la información que se debe recoger en el ejercicio de la actividad de hospedaje.

Y es que el principal problema para el sector, más allá del incremento de los datos requeridos, es la falta de una orden ministerial definitiva que regule esta cuestión. «A principios de año, el Ministerio del Interior publicó un borrador para que el sector pudiera hacer las alegaciones oportunas, pero acaba de empezar el mes de julio y seguimos sin tener la definitiva», reclama Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. «Seguimos sin tener claro, porque el Gobierno no lo clarifica, cuáles son aquellos datos que realmente hay que recoger. Continuamos esperando una respuesta, porque la única posible es la publicación de la orden ministerial», admite.

«Antes era sencillo. Tú hacías un escaneado del DNI y ya estaba hecho el registro. Con el cambio, ha sido un suplicio. Sobre todo al principio, cuando la plataforma que utilizamos para enviar los datos tenía un montón de incidencias y tuve que pasar horas corrigiendo errores», describe Jorge Blanco, que asegura no entender por qué deben asumir los establecimientos de hospedaje esta carga. «Me parece muy bien que el Ministerio quiera controlar quien llega como turista, pero nosotros no deberíamos estar haciendo la labor de la policía», añade.

Carlos Abella asegura, además, que la plataforma de SES.HOSPEDAJES, impulsada, en palabras del Ministerio del Interior, para «facilitar el registro documental», sigue bloqueándose en ocasiones cuando hay un gran número de conexiones.

El nuevo registro de viajeros atasca los albergues de peregrinos: «Es engorroso y complica la protección de datos» Jorge Noya

Además, el Real Decreto contempla sanciones para los establecimientos que no recojan los datos obligatorios correctamente, aunque Abella indica que desde la Mesa del Turismo no les consta que hubiese alguna por el momento. «Podrían empezar a aplicarlas en cualquier momento, pero imagino que desde el propio Ministerio se dan cuenta de que no deben hacerlo mientras no esté regulado con una orden ministerial», asegura el secretario general de la entidad.

Normalmente, los establecimientos envían el registro de forma digital para agilizar el proceso. El regente del Ancla Dorada admite que «cuando un huésped hace el registro online, nos quita a nosotros una gran carga de trabajo. Si alguien no lo hace así, tenemos que cubrirlo en la recepción, pero va a tener que esperar». «El problema es cuando el cliente entra por la puerta para hacer su reserva», añade Ramón Lorenzo.

Sin embargo, la mayoría de regentes no cree que pueda suponer un problema para el rendimiento económico de sus establecimientos, aunque sí acusan una mayor carga de trabajo. «Si se toman más datos, más tiempo te lleva. Te hace trabajar aún más, pero no creo que suponga un problema para el hostal», aclara Antonio Fraga, gerente del Hostal Anosa Casa, en Santiago. «Para nosotros no supone un gran inconveniente, porque es un proceso que está automatizado y de momento no hemos tenido problemas con el servidor, más allá de alguna caída puntual», añade Francisco Domínguez, del Hotel Galaico de Sanxenxo. Aunque otros son más críticos, como Jorge Blanco, que lo describe como «una merma de competitividad».