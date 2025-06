Estos son los servicios mínimos de la huelga de médicos de este viernes

La última huelga de médicos, en la foto, se produjo en abril del 2023 Oscar Vázquez

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado este viernes una huelga a nivel estatal. Se trata de un paro que en la comunidad no secundan los sindicatos médicos gallegos, y de hecho Simega, que hasta hace poco formaba parte de esta organización, ha manifestado claramente que no irá a la huelga. Se trata de una protesta en contra del estatuto marco del personal sanitario, que actualmente negocia el Ministerio de Sanidad. Este es uno de los motivos por los que los colectivos gallegos no secundan la movilización, ya que las competencias en sanidad están transferidas por lo que en la práctica el paro a quien afectaría sería al Sergas. El otro es que aún se está negociando el documento, por lo que «Simega no secundará oficialmente la huelga mientras continúen las conversaciones».

Sea cual sea el seguimiento, el Diario Oficial de Galicia ha publicado los servicios mínimos que se establecen para la jornada de mañana viernes. Serán del 100 % en toda la asistencia urgente y preferente, lo que implica el 100 % de la atención en el 061, urgencias y guardias hospitalarias, partos, unidades de reanimación, unidades de uci o coronarias, diálisis, tratamientos oncológicos, y toda aquella actividad quirúrgica de patologías que pongan en riesgo la vida del paciente o agraven su estado de salud, «en especial procesos neoplásicos».

En hospitalización, es decir, en planta, los servicios mínimos dependerán del tamaño de la unidad pero en líneas generales debe garantizarse al menos un efectivo por cada cuatro profesionales. Así, con cuatro o menos facultativos asignados deberá estar uno de servicios mínimos, entre 5 y 8 serán 2, de 9 a 12 deben permanecer 3, y a partir de 13 al menos cuatro profesionales. Deben garantizarse, además, las pruebas complementarias urgentes necesarias, así como la dispensación de sangre y productos sanitarios que el médico entienda que son imprescindibles.

En atención primaria la cobertura de urgencias debe garantizarse al cien por cien, mientras que en el resto de las asistencias la dotación es la misma que en las plantas de hospitalización, un efectivo en centros de cuatro o menos profesionales, dos en el caso de tener entre 5 y 8, y así progresivamente. En la Axencia de Doazón, por ejemplo, los servicios mínimos incluyen dos hematólogos por la mañana y nueve médicos de hemodonación, y diez por la tarde.