Rueda destaca a «firmeza» de Alfonso Villares tras su dimisión y expresa «máximo respecto» a la Justicia

Dos horas después de la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar para defenderse de una denuncia interpuesta por la presentadora Paloma Lago por agresión sexual, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró ante los medios desde Pontevedra la «firmeza» del exconselleiro y el respeto institucional al proceso judicial.

«Non son momentos fáciles, pero tamén son momentos de firmeza. Quero facer dúas reflexións que, por desgraza, non son moi habituais en todo o que estamos vendo no panorama nacional», comenzó Rueda antes de acceder a una gala de premios en Pontevedra. En primer lugar, mostró su «máximo respecto á Xustiza». «Non vou criticar as decisións xudiciais, que haxa xustiza e sexa rápida. Máximo respecto a calquera decisión xudicial», reiteró.

El presidente gallego pasó después a «poñer en valor» la actitud de Villares al presentar su renuncia. «Unha persoa que decidiu renunciar ao seu aforamento e recibir xustiza por un xulgado ordinario, pensando que será a mellor maneira de acreditar a súa inocencia e preservar, como dicía hoxe na súa declaración, a credibilidade das institucións», reivindicó el titular del Gobierno gallego.

Para Rueda, esta decisión refleja un convencimiento profundo de inocencia por parte del exconselleiro y su «firmeza», y reconoció su deseo de que Villares pueda regresar a la política. «Eu agardo que se faga xustiza e se faga canto antes. Ogallá poidamos recuperalo para a vida pública», reconoció el presidente de la Xunta, que también resaltó la continuidad en el normal funcionamiento de su Ejecutivo con el nombramiento de la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, hasta ahora directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Tomará posesión este jueves a las 9.30 horas en San Caetano.