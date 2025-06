Besteiro reclama a Rueda que priorice «os intereses de Galicia fronte as imposicións de Génova» en la Conferencia de Presidentes

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que acuda a la Conferencia de Presidentes del próximo viernes situando las necesidades de Galicia por encima de las las estrategias del Partido Popular. «Que priorice os intereses de Galicia frente aos de Génova», resaltó en rueda de prensa desde el Parlamento gallego, donde puso varios «deberes» al jefe del Ejecutivo autonómico.

El líder socialista advirtió de que hay asuntos clave que requieren un posicionamiento firme de la Xunta, como la condonación de la deuda, la crisis de la vivienda, la defensa del gallego en las instituciones europeas o el futuro industrial de la comunidad. «Se hai recursos enriba da mesa non pode levantarse e irse», subrayó, estimando que la quita de deuda podría suponer «en torno a 600 millóns de euros que Galicia poderá destinar a mellorar os servizos públicos», como la sanidad pública o las políticas de vivienda, indicó.

Besteiro afeó así a Rueda su pasividad en política de vivienda en un momento en que más de 21.700 personas figuran en el registro de solicitantes de vivienda protegida en Galicia, cifró. Criticó que la Xunta no cuente con un plan ambicioso y advirtió de que «nos últimos 3 anos os alugueiros disparáronse máis dun 27 por cento e o salario tan só o 8 por cento». Respecto al uso del gallego en Europa, exigió una posición clara del presidente autonómico: «Esíxolle ao presidente da Xunta que dea resposta á súa defensa ou non da declaración do galego como lingua oficial nas institucións europeas porque non valen máis enganos». Besteiro recordó que el PP apoyó en el Parlamento gallego la propuesta socialista para ese reconocimiento mientras «estaba a manobrar contra o uso da lingua nas institucións europeas».

También el reclamó una posición activa y de «liderazgo» en el desarrollo industrial de Galicia, después de constatar que se presentará este viernes en la Conferencia de Presidentes sin un Plan industrial actualizado ni una apuesta clara por la industria gallega.

Al inicio de su comparecencia, el secretario xeral socialista trasladó la solidaridad hacia la familia y allegados de la víctima del presunto asesinato machista ocurrido en Campo Lameiro. «Galicia non pode nin debe resignarse a convivir con esta violencia», afirmó, apelando a la «obriga de actuar como sociedade sen tregua nin escusas» mientras «unha sola muller siga a ser asasinada polo feito de selo».