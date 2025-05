Pontón llama en Catoira a la movilización contra Ence y Altri

Ana Pontón, durante el debate. PACO RODRÍGUEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a la «mobilización masiva» en las protestas de mañan en Pontevedra y Marín contra la factoría de Ence y el proyecto de Altri. Pontón habló en el acto que su partido celebró en Catoira para conmemorar los dos años de su llegada a la alcaldía.

La portavoz del Bloque afirmó que «Galiza necesita industria do século XXI e non empresas do pasado como as macrocelulosas». Añadió que «Altri quere instalarse en Galiza porque en Portugal, despois dos incendios de 2007, frearon a expansión do eucalipto e están apostando por outro modelo»; y consideró que «Galiza merece algo máis que industrias contaminantes que queren eucaliptizar o noso país e que non significan progreso senón a destrcción do noso medio natural e tamén de miles de puestos de traballo na comarca da Ulloa ena ría da Arousa».

Pontón también ensalzó la gestión de su partido en Catoira. Afirmó que su llegada a la alcadía «supuso un cambio transformador, significou que en Catoira pasamos dunha dinámica na que nada se movía a un goberno que está impulsando un cambio, que pon no centro ás personas e que está xerando dinamismo económico e cultural». A su juicio, ese cambio «demuestra que en Galiza hai outro xeito de facer política cando confiamos nas nosas posibilidades, confiamos na xente e nun proxecto desde aquí para os galegos (...) X ustamente o contrario do que representa o Partido Popular na Xunta que deseña políticas para os grandes lobis económicos e contra os intereses de Galiza».