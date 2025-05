BNG y PSdeG llaman a cumplir el acuerdo del 2015 para una única Facultad de Medicina, sin apoyar explícitamente al rector coruñés

XOAN A. SOLER

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apeló este jueves a la prudencia para posicionarse con más detalle sobre el conflicto abierto en el sistema universitario gallego, dada la voluntad expresa del rector coruñés de que la institución que dirige cuente con una facultad propia de Medicina. «Estamos analizando con moita precaución esta noticia, e evidentemente hai uns acordos que se teñen que cumprir, e iso é o que lle temos que esixir á Xunta de Galicia», sostuvo la líder nacionalista.

Acompañada de la regidora de Santiago en una vista a las fiestas de la Ascensión, la portavoz del Bloque recordó que en la capital gallega existe ya una facultad que es una referencia en materia formativa y quiso poner en valor lo firmado hace ahora diez años. «Había uns acordos nos que, mantendo unha única facultade, permitían estender esa formación ao resto de complexos universitarios; agora o que ten que imperar é o diálogo e unha solución a esta cuestión que sexa satisfactoria e que permita salvagardar eses acordos», argumentó la portavoz nacional del Bloque.

Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, y presente también en las fiestas compostelanas, culpó abiertamente a la Administración gallega del conflicto abierto con la Universidade da Coruña. «A Xunta non estivo o suficientemente atenta e presente nese acordo que permitía aproveitar as potencialidades das tres universidades galegas, é dicir, o aproveitamento dos recursos docentes q hai en Santiago, A Coruña e Vigo, e os recursos tecnolóxicos, investigadores e asistenciais da rede do Sergas para aumentar a potencialidade para que saísen máis licenciados en Medicina, porque é evidente que o necesitamos», afirmó Besteiro. El líder de los socialistas gallegos calificó como legítimas las reivindicaciones del rector coruñés, pero puso el foco en la necesidad de cumplir lo acordado ya en el 2015 para poder resolver este problema.

La posición de los tres alcaldes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió de nuevo este jueves en crear otra facultad de Medicina en Vigo, algo que ya había solicitado hace años y que ha retomado tras conocer el anuncio de A Coruña. Caballero asegura que nunca estuvo de acuerdo con el pacto del 2015 y no aboga por ningún consenso: «Vigo es la única gran ciudad de España que no tiene facultad de Medicina».

Desde el PP de Vigo, su presidenta local, Luisa Sánchez, también pidió que la ciudad cuente con una facultad de Medicina si A Coruña crea la suya: «Si alguien rompe el acuerdo del 2015 de manera unilateral, que Vigo reciba el trato que se merece con una facultad de Medicina».

Desde A Coruña, Inés Rey, mostró su «apoyo total» al rector Ricardo Cao anunció que llevarán al próximo pleno ordinario una moción para defender que se implanten los estudios de Medicina en A Coruña. «Teniendo un hospital de referencia como es el Chuac y existiendo tanta demanda para esa carrera, no tiene sentido que A Coruña no tenga esa facultad de Medicina», afirmó la alcaldesa.

Por su parte, la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, recordó que, desde el 2015, existen unos acuerdos que se tienen que desarrollar. «A facultade da Universidade de Santiago é a facultade referente, a que se encarga de programar e planificar todo o relativo aos estudos no sistema universitario galego, coa colaboración das outras dúas universidades nese desenvolvemento para poder colaborar na docencia clínica nos últimos anos», sostuvo la regidora, partidaria de garantizar esos derechos y de desarrollar el convenio.