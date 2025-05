La Xunta rechaza la intención de la UDC de implantar Medicina y convoca este jueves a las tres universidades

La actual Facultade de Medicina de Santiago, en una foto de mayo del 2024 XOÁN A. SOLER

La Xunta se ha posicionado ante la decisión de la Universidade de A Coruña de iniciar el proceso de implantación de los estudios de Medicina. En un comunicado muestra su «absoluto desconcerto» tras una medida adoptada «de forma unilateral e sen diálogo previo» ni con el Gobierno gallego ni con el sistema universitario de Galicia.

Este anuncio, lamenta el Ejecutivo autonómico, «racha co acordo acadado no ano 2015 entre a Xunta e as 3 universidades galegas para fortalecer os estudos de Medicina en Galicia». En este acuerdo se decidió mantener una única facultad y descentralizar la docencia clínica, «sumando os recursos do conxunto dos hospitais universitarios galegos».

Los planes del Rectorado de la UDC sorprenden más cuando este año se iniciaron los trabajos para avanzar en la descentralización de esta docencia, actualmente en sexto cuso, extendiéndola a quinto curso a partir del 2026-2027.

La Xunta confía en retomar el diálogo para intentar llegar a un acuerdo que beneficie la calidad de la formación académica por lo que acaba de convocar a las tres universidades a un Consello de Docencia Clínica que se celebrará este jueves.