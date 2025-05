El PSOE ve refrendadas sus alcaldías, el BNG valora que está al alza, y el PP defiende que sigue creciendo

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Abel Caballero, de Vigo; la coruñesa Inés Rey; Gonzalo Pérez Jácome, de Ourense; Goretti Sanmartín, de Santiago; Miguel Fernández, de Lugo; Miguel Anxo Fernández Lores, de Pontevedra; y José Manuel Rey Varela, de Ferrol

La encuesta de Sondaxe con resultados para las siete ciudades se tomó ayer con cierta prudencia desde los cuarteles de los principales partidos de Galicia, considerando que se acaba de llegar al ecuador del mandato. Los socialistas, que podrían mantener sus cuatro alcaldías urbanas, creen que se refrenda su trabajo en esos gobiernos locales; el BNG se ve como una fuerza pujante en los concellos; y el PP valora que suben sus apoyos, aunque no se traduzcan en más ediles por ahora.

VIGO

Abel Caballero: «La ciudad por encima de todo». El alcalde de Vigo ve claro el motivo de la mayoría absoluta que le da la encuesta de Sondaxe: «La encuesta ratifica el proceso de unidad que hay en Vigo. Es la unión poniendo a la ciudad lo primero de todo». Para el PP el resultado no sería nada satisfactorio de haberse producido en mayo de 2027 pero llega cuando todavía no se han cumplido ni 100 días desde que se inició una nueva etapa en el partido con la elección de Luisa Sánchez como presidenta del PP de Vigo. «Quedan dos años por delante en los que Luisa Sánchez trabajará tenazmente para dar a conocer su proyecto y para responder a las demandas de los vigueses», valoró el partido. «Lemos sempre as enquisas con respeito e prudencia. E máis cando restan dous anos ata as eleccións municipais», apuntaron desde el Bloque. «Pero é claro —añadieron— que esta enquisa volve constatar que o BNG é a forza á alza en Vigo».

A CORUÑA

Inés Rey: «La acción de este gobierno es la más valorada». Aunque dice que «la única encuesta válida son las elecciones», la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey —la única de los tres líderes locales que aprobó la valoración ciudadana de la encuesta de Sondaxe—, destaca el trabajo realizado por su gobierno en materia de vivienda y aprecia que la encuesta «deja claro que la ola de ultraderecha que recorre Europa no llega hasta A Coruña». «Las valoraciones de los distintos grupos ponen de manifiesto que la acción de gobierno es la más valorada y la primera por su capacidad de gestión», apostilló. Por su parte, el líder del PP coruñés, Miguel Lorenzo, deduce de los datos «que el trabajo de oposición es firme y fiscalizador, y la labor de calle en contacto con los vecinos supone cada vez más apoyo de los coruñeses». El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, destacó que son «a única forza que sobe en escanos e a que máis sobe en porcentaxe sobre o 2023. Traballaremos para reforzar esa tendencia nestes dous anos».

OURENSE

Silencio del alcalde. En Ourense, Gonzalo Pérez Jácome no quiso valorar la encuesta que lo sitúa como el alcalde con peor nota y que más decepción genera entre sus vecinos. Aunque también suspende, la popular Ana Méndez destaca que ella es la portavoz mejor valorada: «O PP contaría cun 24,4 % en estimación de voto, o que nos permitiría manter o número actual de concelleiros e consolidar a nosa posición. As cifras reflicten que somos a alternativa real». Natalia González, del PSOE, subraya que los dos próximos años serán claves, y avanzó que trabajará para revertir la pérdida de apoyos. Según la encuesta, el BNG sería el único partido que mejoraría su representación. Su portavoz, Luís Seara, no esconde su satisfacción: «Consolida o ascenso sostido do Bloque ao longo destes anos e colócanos como a alternativa a Jácome-PP».

SANTIAGO

Goretti Sanmartín: «Estamos á alza». El BNG, que prefiere tomar la encuesta con «máxima prudencia», considera que los datos y muestran «que o BNG segue á alza en Santiago». El otro socio del gobierno local, Compostela Aberta, apunta: «Temos un espazo electoral consolidado», en un contexto muy complejo. El PP de Santiago indica que la encuesta viene a confirmar que «seguimos crecendo día a día xa cun 40 % dos votos, e rozando a maioría para gobernar». El PSOE valora positivamente los resultados, «tendo en conta o contexto xeral e as innegables dificultades que pasamos nos últimos meses», en referencia a la ruptura de su grupo municipal. «Traballaremos para que os nosos votantes volvan a confiar en nós», apuntó Sindo Guinarte, portavoz de los socialistas. Para Gonzalo Muiños, portavoz de los no adscritos (los antiguos miembros del PSOE), la bajada de apoyo a los socialistas «amosan a evidente incompresión dos votantes ante o acontecido neste último ano».

LUGO

Miguel Fernández: «Hai un equipo que crece ante as dificultades». Con «tranquilidade». De ese modo dice el alcalde socialista Miguel Fernández que hay que tomar los datos de la encuesta porque este fue un año especial, tras el fallecimiento de la anterior regidora. Además, añade que después de haber superado la barrera de los 100.000 habitantes hay que extremar la prudencia de cara las elecciones del 2027 porque la corporación pasaría de 25 a 27 concejales. Desde el BNG, Rubén Arroxo, asegura que en su formación están «bastante satisfeitos» porque la ciudadanía empieza a valorar su proyecto de ciudad. Y desde el PP Elena Candia cree que «hai posibilidades reais de chegar á maioría absoluta se seguimos traballando».

PONTEVEDRA

Miguel A. Fernández Lores: «Estamos en marcha». Los tres líderes políticos hicieron valoraciones totalmente opuestas del barómetro. El más parco en palabras fue el alcalde y número uno del BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, que incidió en que su partido nunca valora las encuestas. Con todo, indicó: «Estamos realmente ilusionados co desenvolvemento deste mandato e co que está por vir. Probablemente sexa un dos mellores mandatos na miña vida. Estamos en marcha». El portavoz del PP, Rafa Domínguez se mostró satisfecho: «Indica que el PP está cada vez más fuerte en la ciudad. La encuesta nos da un 41 % de voto y a partir del 44 % se habla de mayoría absoluta». «A principal conclusión da enquisa é que hai una amplia maioría de pontevedreses que queren un cambio e iniciar un novo tempo», y van a elegir al PSOE, dijo el socialista Iván Puentes.

FERROL

José Manuel Rey Varela: «Lo mejor está por llegar». «Hace dos años los ferrolanos nos unimos para dejar atrás años de bloques y enfrentamiento entre partidos, para dar paso a un Ferrol que cree en sí mismo, en movimiento y creciendo», destacó el alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), que conserva la mayoría absoluta. Y sostiene que «lo mejor está por llegar». Desde el PSOE, a Ángel Mato le sorprende que «la ciudadanía valore la falta de ambición del alcalde» y reconoce que debe «seguir trabajando para mejorar los resultados». El líder del BNG, Iván Rivas, destacó la importancia de «poder presentar un proxecto de cidade ilusionante á veciñanza». Jorge Suárez, FeC, es el más autocrítico: «Temos que conectar coa cidadanía máis do que o estamos facendo, representamos a un sector da poboación ao que temos que ser fieis e seguir facendo política de rúa».

FICHA TÉCNICA Ámbito: Ciudades de Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra y Ferrol. Universo: Población empadronada en cada municipio de 18 o más años de edad. Muestra: 400 entrevistas en cada ciudad. Tipo de entrevista: Técnica mixta; telefónica asistida por ordenador (sistema CATI) y personal asistida por tabletas (sistema HAPI). Afijación y selección de las entrevistas: Para el campo telefónico selección de los hogares mediante semilla de aleatorización de una base de teléfonos del municipio; para el campo personal sistema de rutas aleatorias en los municipios; en ambos casos, cuotas de edad y sexo para seleccionar la persona a entrevistar. Margen de error: +/- 4,98 %. Fecha del trabajo de campo: Del 12 al 22 de mayo del 2025. Instituto responsable: Sondaxe.