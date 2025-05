Pontón propone contratar 100 psicólogos y Rueda le replica que no es posible

Xoán A. Soler

La atención sanitaria a la salud mental centró el debate entre la portavoz del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda en la sesión de control al Gobierno hoy miércoles. Pontón, que advirtió del empeoramiento de las listas de espera, planteó tres medidas para abordar el problema: «Contraten cen psicólogos en atención primaria para cumprir coas recomendacións da OMS. Poñan en marcha unidades de hospitalización infanto-xuvenil en todas as áreas e articulen un verdadeiro plan de prevención do suicidio que teña medios e recursos». Rueda le acusó de plantear «solucións máxicas» porque «nunca gobernou». «Non ten nin idea e non ten interese en saber», añadió antes de preguntarle si sabe que los psicólogos «teñen que ter o máster habilitante en psicoloxía xeral sanitaria? Sabe que teñen que superar o PIR e catro anos de residencia? Sabe que todos os que cumpren eses requisitos os contratamos?».

La crítica personal del presidente a la portavoz no fue la primera del debate, que comenzó crispado y siguió en ese tono. Pontón abrió el fuego expresando alegría porque Rueda «hoxe teña tempo para vir a este Parlamento en lugar de saír correndo para Madrid a recibir ordes de Feijoo, como fixo o luns». Le reprochó una «sumisión a Madrid» que «dá auténtica vergoña allea» y ser un «presidente desleal con Galiza» que «goberna desde a propaganda e a mentira».

Rueda le replicó que el lunes pudo ir a la directiva del PP en lugar de presidir el Consello de la Xunta —le sustituyó el conselleiro Diego Calvo— porque su Gobierno funciona «con normalidade» como un equipo: «Vostede non entende que non hai ningún problema porque no bipartito [PSdeG-BNG] se faltaba o presidente había que suspender o Consello». Añadió que siempre preferirá «ir a Madrid a falar con Feijoo que ir a outros sitios a aplaudir a [Arnaldo] Otegi, como fan vostedes».

El tono fue similar cuando se habló de salud mental. La portavoz del BNG acusó al presidente de tener ese servicio «no máis completo abandono» y recordó que en junio del 2020 «anunciaron un plan de saúde mental 2020-2024 polo que ían investir 83 millóns de euros. Pero isto resultou ser outra gran mentira». Armó su argumento con un informe «demoledor» del Consello de Contas, que «desvela que o investimento real foi de 33,5 millóns de euros, incluíndo a contratación de persoal». Consideró que la «mentira como forma de goberno» tiene «consecuencias nefastas para milleiros de persoas», ya que «Galiza encabeza o dramático ranking de suicidios e de consumo de fármacos». Preguntó a Rueda por una cifra «8.864.169 (...) as receitas de ansiolíticos e antidepresivos en 2023» y también «onde están» los psicólogos clínicos anunciados en atención primaria. Antes de plantear las tres propuestas citadas, entre ellas el fichaje de 100 psicólogos,reprochó al presidente que «non pode ser» que la salud mental de los gallegos «dependa da túa conta bancaria, de se tes recursos ou non para pagar unha consulta privada».

El presidente la acusó de usar datos tergiversados y de recurrir a la salud mental para desgastar al Ejecutivo: «Senón, non falaría disto, falaría de Feijóo ou doutro demo deses que saca a pasear sempre». Rueda aclaró que el informe se refiere a un solo período presupuestario, «faltan máis de dous anos por analizar e a execución, segundo o Consello de Contas, ten unha desviación de menos dun 1%», por lo que el plan sí estaría avanzando. También le reprochó ocultar que el informe «alaba o esforzo especial feito na contratación de psicólogos e psiquiatras, que foi incluso maior do previsto».

El presidente afirmó que la salud mental «é un problema crecente e así o estamos tratando». Explicó que la demanda de atención en esos servicios creció «un 30 % dende a pandemia» y admitió que «a lista de espera medrou, pero un 11%, tres veces menos que o aumento da demanda». Lo atribuyó a las medidas de la Xunta: «En psicoloxía en atención primaria, neste ano 2025 contrataremos 14 profesionais. Xa estamos nese proceso. Comezaremos con 21 e queremos chegar a 2030 con 50». Por último, replicó que las propuestas de Pontón no son realistas y le advirtió que «non vale todo para facer ruído, para cumprir as instrucións que lles dan de tensionar, aínda que sexa á conta da verdade. Non debería valer en ningún campo, pero moito menos na saúde mental».