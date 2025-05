La Xunta insta a Besteiro a «reler o informe do Consello de Contas» después de su crítica al sistema de atención de la salud mental en Galicia

Imagen de archivo de Alfonso Rueda en una rueda de prensa. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta ha respondido este jueves por la tarde a la crítica de Besteiro sobre el sistema de atención de la salud mental en Galicia. El líder del PSdeG afirmó durante la mañana del mismo día que la solución del Ejecutivo ante esta problemática eran «máis pastillas e videoconsultas». Así, insistió en que «deixaron de investir nos dous últimos anos 50 millóns de euros en políticas públicas en saúde mental, como reflectiu o Consello de Contas». En relación a esto último, el Gobierno autonómico ha emitido un comunicado en el que «insta aos grupos da oposición a reler o informe do Consello de Contas, que destaca o rigor orzamentario da Xunta na execución do Plan de Saúde Mental 2020-2024».

En el texto, afirma que las palabras de Besteiro, al que no nombran directamente en ningún momento, son «completamente erróneas» y hace un llamamiento a los grupos de la oposición «a ser rigorosos nas súas afirmacións». Afirma que «o que están a dicir non ten fundamento nin responde ao recollido no informe do Consello de Contas».

El Ejecutivo autonómico aclara que el informe do Consello de Contas relativo al Plan de Saúde mental analiza los años 2021 y 2023. Por tanto, la Xunta esclarece que no recoge las evaluaciones realizadas durante el 2020 y el 2024, años en los que la estrategia estaba también en activo. Añade que, a mayores, dicho informe solo analiza la ejecución de los capítulos del plan correspondientes a los gastos corrientes y las inversiones, dejando fuera el dirigido a la inversión en personal. Además, señala que, pese a no analizar la totalidad de los datos, «destaca o rigor orzamentario na execución do plan e sinala que unicamente houbo unha variación do 0,7 % con respecto ao investimento orzamentado».

El comunicado recoge que el Plan de Saúde Mental 2020-2024 estaba dotado de un presupuesto de 83 millones, en el que se incluye ese gasto de personal que no se analiza en el informe. Una inversión que la Xunta defiende que se realizó siendo «consciente do incremento dos problemas de saúde mental desde a pandemia», marcando este aspecto como una de sus prioridades.

Asimismo, el Gobierno de Rueda insiste en que el plan incluyó las propuestas de profesionales, asociaciones y federaciones de pacientes y es coherente con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). E indica que la contratación de psicólogos y psiquiatras en la comunidad «foi superior á prevista».