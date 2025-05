La USC defiende la educación pública y pide paralizar la universidad privada que promueve Cesuga

Foto de archivo de la Universidade de Santiago PACO RODRÍGUEZ

El Claustro de la Universidade de Santiago (USC) ha mantenido este jueves una reunión ordinaria en la que ha aprobado una declaración institucional en defensa de la educación pública y pide paralizar la creación de la universidad privada Emilia Pardo Bazán, una iniciativa de accionistas de Cesuga.

En la declaración se insta a al Parlamento de Galicia, a la Xunta, a la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y al Consello Galego de Universidades «a paralizar» este proceso, mientras defienden el compromiso de la USC con un «modelo público, de calidade, inclusivo, cooperativo, planificado e ao servizo da sociedade galega».

Esta fue una de las cuestiones abordadas en la reunión en la que se trató el informe del valedor de la comunidad universitaria del curso 2023-2024 y el informe de gestión del período 2024-2025, el último que le corresponde al equipo de gobierno del actual rector, Antonio López. Según se expone, a lo largo del ejercicio se crearon, en materia de personal docente e investigador, un total de 235 plazas estructurales y 192 plazas de profesorado asociado.

Respecto a la ejecución de convocatorias que garanticen la captación de nuevo personal, en el 2024 se gestionaron 23 con 117 plazas implicadas, de forma que la USC se sitúa como la universidad española con el índice de temporalidad más bajo de España, según defendió López.

En los datos sobre estudiantes, el documento indica que se «mantén a tendencia crecente do número de estudantes que se matriculan por primeira vez» en la USC, como «consecuencia directa do traballo continuado na redefinición da oferta docente de grao e máster». Esta tendencia es especialmente positiva en el caso del Campus de Lugo, con un incremento del 40 %.

En el ámbito económico, el rector de la USC ha señalado que en el 2024 se ha avanzado en la reducción de su deuda sin renunciar a dar nuevos pasos en los proyectos más inmediatos en materia de nuevas infraestructuras y reformas en los edificios actuales.

«De maneira provisional, o final do exercicio 2024 produciuse en situación de superávit, consolidando a tendencia posterior á pandemia, cuestión que se vincula á captación de fondos europeos Next Generation canalizados a través das actuacións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno», señala el documento presentado.

Con todo y aunque «a situación económica da universidade segue sendo positiva», el actual rector considera que «fai falta prepararse adecuadamente para afrontar a eventual redución de ingresos derivada do final do Mecanismo de Recuperación e Resilencia».

Con un presupuesto para el 2025 que se sitúa en los 328,34 millones de euros, las líneas de la gestión económica de la USC se basan en la autosuficiencia y eficiencia, lo que significa invertir en energías renovables que permitan ahorrar en el capítulo II (gastos corrientes) de los presupuestos. También gestionar a través de la Fundación USC para generar menor coste, aumentar la generación de costes indirectos mediante la captación de recursos e incrementar los créditos matriculados en titulaciones oficiales.