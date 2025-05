El BNG acusa al PP de incurrir en fraude de ley en la tramitación de Altri

XOÁN REY | EFE

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha acusado esta mañana al PP de incurrir en fraude de ley en el proyecto industrial de Altri, al tramitar una declaración de impacto ambiental que solo afecta a la primera fase. En una comparecencia en el Parlamento gallego, el diputado Luis Bará ha pedido el cese de la directora xeral de Patrimonio por firmar un informe que incluye propuestas como convertir la chimenea en un icono artístico o buscarle usos alternativos que reviertan en la comunidad local. «Intentan camuflar o impacto visual cunha pantalla de árbores que tardarán 15 anos en acadar 15 metros cando hai caldeiras que miden 60», ha asegurado Bará.

«A bola de irregularidades que se van coñecendo aumentan as sombras e sospeitas sobre a xestión do Executivo de Rueda. É a propia Xunta, igual que pasou na éolica, a que está a crear inseguridade xurídica por actuar de maneira irregular e parcial, por non respectar a lei nin os procedementos», dijo el diputado nacionalista.

Bará se refirió al fraude de ley que supone, en primer lugar, que no haya una valoración integral del proyecto de la macrocelulosa pues, tal y como explicó, la declaración de impacto ambiental solo se hizo de la primera parte del proyecto, lo que tiene «importantes consecuencias» tanto en el que se refiere a consumo de agua como de eucalipto. Recordó, en este sentido, que en una primera fase Altri prevé la producción de 250.000 toneladas de pasta celulosa y 60.000 liocel, mientras que en la segunda serían 400.000 y 200.000 respectivamente. En la evaluación solo se contempla además la ocupación de 120 hectáreas, cuando «é evidente que pode ser máis do doble».

Entre otras cuestiones, el diputado nacionalista criticó que no se evalúe en esta fase de tramitación la línea de alta tensión y la subestación eléctrica que sería necesario construir y que estaría, además, en el entorno de protección del Camino de Santiago.

«Tampouco se fixo unha avaliación acumulativa e sinérxica de todos os impactos, o que podería constituír outro motivo de irregularidade e podería dar lugar á vía contencioso administrativa e a unha posible paralización cautelar do proxecto», apuntó Luis Bará.