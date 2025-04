Facenda reitera al Gobierno su postura ante la quita de la deuda en una reunión técnica de tres minutos

El secretario xeral Técnico e do Tesouro da Consellería de Facenda e Administración Pública, David Cabañó, en el Parlamento. XOÁN REY | EFE

La Consellería de Facenda ha reiterado al Gobierno de Pedro Sánchez su postura ante la quita de la deuda en una reunión técnica que ha durado tres minutos, según informan fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press.

Mantenida por vía telemática «a proposta do Ministerio de Facenda», la cita contó con el secretario xeral técnico e do tesouro de la Xunta, David Cabañó, por parte del Ejecutivo gallego. Por el Gobierno, según las fuentes consultadas de Facenda, «a directora do Ministerio de Facenda indicou que tomaba nota e que llo trasladaría aos seus superiores». El encuentro se dio por terminado «tres minutos despois do inicio», según explica la consellería.

La Xunta rechaza la quita de deuda porque los criterios son «os máis lesivos para Galicia» Manuel Varela

Cabañó recordó a los técnicos de la Administración central «o que Galicia xa defendeu no consello de política fiscal e financieira: que ao Goberno galego non lle parecía procedente a proposta de condonación nin na forma nin no fondo», que «o urxente é revisar e actualizar o sistema de financiamento» y que la quita «non vai solucionar os problemas de financiamento de Galicia, que non ten un problema de débeda, pero tampouco os das outras comunidades, xa que as máis endebedadas seguirán sen ter acceso aos mercados».

En febrero, las comunidades gobernadas por el PP abandonaron el consejo de política fiscal y financiera en el que la ministra, María Jesús Montero, presentó los números que había hecho públicos con anterioridad. Para Galicia, esta propuesta supondría condonar 4.010 millones de su deuda.