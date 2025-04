Pontón avanza que centrará el debate de la autonomía «en falar dos problemas da xente»

Ana Pontón, en una imagen de archivo en el Parlamento de Galicia SANDRA ALONSO

La portavoz nacional, Ana Pontón, avanzó este domingo en Quiroga que el BNG acudirá al debate del estado de la autonomía -que tendrá lugar el miércoles y el viernes de la semana que entra- con un «ánimo constructivo», y aportando sus propuestas para dar solución a los problemas que de verdad preocupan a los gallegos, como el deterioro de la sanidad pública, el encarecimiento de la vivienda, la educación o la atención a las personas mayores o con dependencia.

«O BNG vai ao debate con ánimo construtivo, poñendo no centro os problemas que preocupan á cidadanía e que afectan de cheo nas súas vidas, fronte a un goberno de Rueda que traballa para as empresas amigas do PP e grandes multinacionais», destacó la portavoz nacional del BNG desde la Feria do Viño e Quiroga.

La líder nacionalista aprovechó para desgranar desgranar las propuestas de su formación en materia de vivienda, la principal preocupación hoy en día de la ciudadanía, según expuso, y que, a pesar de ser un derecho fundamental, «é misión imposible para milleiros de persoas», especialmente para los jóvenes, pero también para las familias con menos recursos. Según el Bloque, en un contexto en el que se están dando subidas de más del 50 % en los precios de los alquileres, la líder de la oposición abogó por un «cambio de rumbo» para frenar la especulación con la vivienda y la crisis habitacional, de la que responsabilizó directamente el Ejecutivo de Rueda, que, según denuncia, pasó quince años «dinamitando» las políticas sociales en este campo y ahora «promete facer en catro anos o que non fixo en quince».

La alternativa que el BNG presentará en el debate, tal y como avanzó Pontón, pasa por centrarse en dos cuestiones fundamentales. La primera, un plan para la creación de un verdadero parque público de vivienda, que incorpore 12.000 nuevos pisos, hasta alcanzar los 16.000 en dos legislaturas. Y la segunda, una estrategia para frenar los precios del mercado libre de vivienda. La líder nacionalista abogó también por facilitar la declaración de zonas tensionadas -«que o PP está boicoteando dende a Xunta», dijo- y la movilización efectiva de inmuebles vacíos. Según expuso, solo en las grandes ciudades gallegas existen 90.000 viviendas sin habitar, un patrimonio enorme que se puede destinar al alquiler a precio tasado, destacó. Para completar estas medidas, el Bloque propondrá la limitación y el control de los pisos turísticos, estableciendo un tope de VUT en Galicia, adelantó.

La líder del BNG aprovechó la visita a la Feria del Viño de Quiroga para reclamar medidas a corto y medio plazo de apoyo al sector vitivinícola, que está pasando, apuntó, «un momento complexo», pendiente de las turbulencias internacionales derivadas de los aranceles