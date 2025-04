Abierta la venta de entradas para el concierto de Jennifer Lopez en Pontevedra

Jennifer Lopez durante un concierto en una imagen de archivo DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Las entradas para el concierto del día 8 de julio de Jennifer Lopez en el parque de Tafisa, en Pontevedra, están ya a la venta desde este miércoles al mediodía. Desde la organización recuerdan que estas entrada solo están a la venta en los canales oficiales para evitar fraudes. Se pueden adquirir ya en los siguientes portales: enterticket.es, lasttour.org, eternidadeventos.com, 33 producciones.es y, en el caso del concierto de Cádiz, en vivaticket.es. J.Lo comenzará en Pontevedra su gira española que la llevará también a Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio) y Bilbao (16 de julio). La organización recuerda que la entrada de menores de 16 años solo estará permitida si van acompañados de un adulto.

Las zonas en las que se divide el área del público para poder ver el concierto son las siguientes. Las entradas más barata son las de General Pista B Promo, por 79 euros, mientras que la General Pista B se adquiere a 99 euros. La General Pista A Promo, que es el área destinada al público y que queda más al centro del recinto del concierto, tiene un coste de 139 euros y las de General Pista A son de 119 euros. El Front Stage, es decir, la zona situada delante mismo del escenario, tiene un coste de 220 euros, pero si se adquiere la categoría de Early Entrance, entonces asciende a 300 euros. Hay que tener en cuenta que esta modalidad incluye la entrada de pie para ver a Jennifer Lopez en directo, y la ventaja de acceder a este espacio antes que el público general. Además se ofrece «un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada». Se advierte de que «el área Front Stage no es una zona exclusiva para las entradas Early Entry». Esta mañana figuraban como temporalmente agotadas la entradas de las categorías General Pista A Promo y General Pista B Promo.

Por su parte, a la derecha del escenario y con una visión privilegiada para asistir al concierto, se encuentra la Front Stage Golden VIP, a un coste de 395 euros la entrada. Esta modalidad incluye además de entrada de pie para ver a J.Lo en directo, también un acceso a una plataforma premio, elevada con vista panorámica del escenario, así como «bar exclusivo de pago con tres consumiciones de cortesía; un regalo edición limitada diseñado para la ocasión; acreditación conmemorativa del show; staff y atención personalizada». También se precisa que «el área Front Stage no es una zona exclusiva para las entradas Early Entry o Golden VIP».

Además, se oferta la posibilidad de una experiencia premium «Meet and greet with JLO» por 1.700 euros. Eso sí, en este último caso hay que tener en cuenta que este tícket premium no sustituye la entrada y que aquellos que la adquieran también tendrán que enseñar su entrada para el concierto.

Jennifer Lopez es una de las cantantes más famosas e influyentes del mundo. Es una artista galardonada y multiplatino, que ha conseguido pulverizar todos los récords. Hasta la fecha ha vendido más de 80 millones de discos, acumula más de 15.0000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales solamente en Spotify.