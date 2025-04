Otro trabajador del Concello de Ourense denuncia por acoso laboral a un miembro del gobierno de Jácome

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, en el pleno de la Diputación provincial, en una imagen de archivo. MIGUEL VILLAR

Aunque todas ellas están pendientes de la resolución de recursos, el Concello de Ourense y varios miembros del gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome han recibido tres condenas por acoso laboral a otros tantos trabajadores. A esas denuncias se une la que ha presentado otro empleado municipal.

En este caso, se trata de un funcionario de Medio Ambiente y los señalados por el supuesto acoso son otra trabajadora del Concello, que es la coordinadora de ese departamento, así como el concejal responsable de esa área, Francisco Lorenzo López. El edil es uno de los de más confianza de Jácome en el gobierno y, además de Medio Ambiente, es titular de Urbanismo y de Infraestructuras.

El trabajador, que no quiere revelar detalles por ahora sobre su caso, presentó una denuncia a nivel interno y el Concello abrió un expediente reservado de actuaciones previas, pero decidió archivarlo «pola manifesta e absoluta carencia de fundamento da denuncia». De todos modos, siguiendo el protocolo antiacoso del Ayuntamiento, el alcalde ordenó vía decreto la apertura de un procedimiento de mediación «a fin de tratar de acadar unha solución negociada á posible existencia dun conflito interpersoal entre a persoa denunciante e as persoas denunciadas». Como primer paso, el trabajador afectado fue citado ayer, pero no se presentó al entender que el Concello no está tramitando este asunto de manera correcta. Según dice, ha denunciado su caso ante la Inspección de Trabajo y pronto lo llevará también al juzgado.

Además de las tres condenas citadas, a finales de marzo se conoció otra sentencia que absolvía a los concejales Francisco Lorenzo y José Ignacio González de las acusaciones de acoso de otro trabajador municipal, también del departamento de Medio Ambiente.