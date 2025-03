El PSdeG reivindica su política útil frente a PP y el BNG: «Non somos nin os do si a todo nin os do non a todo»

XOÁN REY | EFE

El PSdeG se afana en reivindicarse como alternativa política en un contexto de holgada mayoría absoluta del PP y en el que la segunda fuerza, el BNG, lidera la oposición con 25 diputados, más del doble de lo que ostenta la formación liderada por Besteiro. Esta misma mañana, el diputado y portavoz de la ejecutiva, Julio Torrado, ha defendido las propuestas de su partido en un escenario marcado por la polarización de un PP -que representa el «si a todo», ha dicho- y un BNG que se singulariza por el «non a todo».

No es la primera vez que los socialistas marcan distancia con el nacionalismo. Ya lo hizo José Ramón Besteiro en el último congreso y no tardó la portavoz del BNG en responder, al recordarles que «non deberían equivocarse de inimigo». El dirigente socialista ha utilizado el ejemplo del proyecto de Altri en Palas de Rei para defender que su partido está «lonxe da fóto fácil», en la política útil y racional.

En su comparecencia, Torrado ha acusado a Alfonso Rueda de tener las manos atadas para gobernar, y ha lamentado que su única obsesión sea atacar a los socialistas: «É triste ver que a única acción política de Rueda é discutir con quen pon argumentos enriba da mesa; non é quen de debater, porque está atado polas súas propias decisións e polas súas propias amizades».

El portavoz socialista ha sido especialmente crítico con el papel del presidente da Xunta respecto al proyecto de Altri, que calificó de gran mentira y proyecto fallido, y al que el presidente Rueda, ha dado un «un aval político e case persoal».

El portavoz do PSdeG también puso el foco sobre la designación de las sedes para el Mundial 2030: «Galicia ten dúas sedes fabulosas [en referencia a Vigo y A Coruña], pero Louzán chanchullou para tentar quitar unha... e Rueda cala, porque tamén está atado», criticó. Según Torrado, si este asunto tuviese algo que ver con el Gobierno central, Rueda estaría en pie de guerra, «pero como é un chanchullo de Louzán, e con Diego Calvo soltando frases inadmisibles, o presidente non di nada, non pide dimisións, non rectifica», ha ironizado.

En materia sanitaria, el PSdeG ha denunciado la inacción del conselleiro de Sanidade, al que acusa de «estar aínda estudando» medidas, mientras la ciudadanía sufre demoras, listas de espera y colapsos en la atención primaria y en la salud mental.