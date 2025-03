¿Has tenido problemas para reservar un billete de tren desde Galicia con antelación? Cuéntanos tu caso

Santi M. Amil

La escasa antelación con la que se pueden adquirir billetes para recorridos de larga distancia desde Galicia, especialmente en la conexión de alta velocidad con Madrid, es una queja recurrente de los usuarios del ferrocarril. En Galicia, las ventanas digitales de venta están abiertas un máximo de tres o cuatro meses, rara vez más tiempo.

Esto no ocurre en otras zonas de España, y en cabeceras como Valencia, Barcelona o Sevilla, es posible adquirir billetes hasta diciembre. Así, un usuario puede contratar un billete desde Madrid a Valencia, pero no el tren que desde Galicia debe llevarles a este transbordo. La oferta no está consolidada y los cambios de servicios, tipos de tren y frecuencias dependen de la asignación de surcos por parte del ADIF. Ante esta situación, muchos usuarios optan por el avión, con unos plazos de venta mucho más amplios, para no esperar a última hora y arriesgarse, por ejemplo, a perder otro enlace.