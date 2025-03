Pere Navarro (DGT): «En España no tendremos conductores de camiones de 17 años»

Pere Navarro durante una comparecencia Rodrigo Jimenez | EFE

«En España no tendremos conductores de camiones de 17 años». Así de rotundo se ha mostrado este jueves el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una entrevista emitida en la emisora catalana Rac1, en la que ha comentado algunos de los cambios que la Unión Europea aplicará en los permisos de conducir en los próximos años.

Respecto al de la edad para manejar camiones, Navarro ha explicado que esa rebaja «es voluntaria para los países» y que España ya ha mostrado su rechazo a aplicarla: «El problema de la falta de conductores profesionales en Europa es sobre todo de los países nórdicos (...) Y son esos países los que están apretando con el tema de los 17 años. Pero eso es voluntario. Nosotros no entraremos. En España no tendremos conductores de camiones con 17 años por mucho que sea conducción acompañada. Yo he dicho que no estoy de acuerdo».

El director general ha puntualizado también otras cuestiones sobre el acuerdo provisional alcanzado esta semana por el Consejo y el Parlamento europeos. Recordó que todavía deberá ser ratificado por esos mismos organismos y que los Estados miembros tendrán cuatro años para llevar los cambios a sus legislaciones.

Sobre esos cambios, ha explicado que el que permitirá conducir con 17 años yendo acompañado de un conductor mayor es «obligatorio para los turismos, para el permiso B», por lo que España también tendrá que implantarlo a pesar de que, en su opinión, «no hay demanda social» en un país en el que cada vez se retrasa más la edad media a la que se saca el carné.

Dado que la medida no tendrá que aplicarse antes del 2030, explicó que se estudiará muy bien cómo regularlo. «Es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido», indicó, antes de revelar que le gusta el modelo francés en el que, entre otras cosas, el acompañante del menor que se vaya a poner al volante deberá tener cinco años de antigüedad con el permiso y todos los puntos del carné.

Así, Navarro ha llamado a la «tranquilidad» asegurando que la transposición de esa obligación a la normativa española se hará «lo mejor posible».