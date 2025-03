Las bonificaciones de la AP-53 se aplicarán «en las próximas semanas, en abril», anuncia Óscar Puente

Acceso a una cabina de peajes ayer en la AP-53 PACO RODRÍGUEZ

Habrá que esperar «unas semanas» a poder disfrutar las primeras bonificaciones de la historia de la autopista AP-53, la que conecta el centro de Galicia desde Santiago al alto de Santo Domingo (Dozón). Tras aprobar esta mañana el Consejo de Ministros las dotaciones económicas necesarias para costear con fondos públicos los 885 millones de euros en los que se ha calculado el coste de las rebajas a aplicar hasta el 2074, año en el que remata el contrato de concesión del vial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha podido concretar esta tarde en el Senado la fecha exacta de aplicación de dichas rebajas. Él mismo había marcado en diciembre el primer trimestre del año como escenario para activar en la AP-53 las mismas bonificaciones en los peajes que las existentes en la AP-9, como se comprometieron PSOE y BNG en el pacto que ambas formaciones firmaron para investir en el 2023 a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

«Vamos a bonificar hasta el setenta y cinco por ciento de los peajes para los usuarios recurrentes de la AP-53, al igual que estamos haciendo con la AP-9. Equiparamos las bonificaciones de una y otra autopista y vamos a hacerlo, es verdad, más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero el tema presupuestario también nos ha afectado», explicó Puente para aludir a la imposibilidad que el Gobierno ha encontrado hasta ahora para sacar adelante las cuentas del Estado para el 2025. Para los tres primeros años de la rebaja de peajes en la autopista central, Transportes reserva 14,3 millones de euros para compensar a la concesionaria.

«Hoy en Consejo de Ministros hemos aprobado el gasto y, a lo largo de las próximas semanas, en el mes de abril, las bonificaciones serán una realidad», dijo desde su escaño en la Cámara Alta el responsable de Transportes en una breve intervención, en la que no dio más detalles sobre qué resta para poner en marcha las citadas bonificaciones. En su respuesta a una pregunta del BNG en la que la senadora Carme da Silva le preguntaba precisamente sobre la fecha de activación de las rebajas en los peajes, Óscar Puente dijo que quería «explicar a la ciudadanía que los acuerdos se cumplen y que estos acuerdos son beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía». Antes, en el inicio de su intervención, el ministro señaló que había asistido en el Senado a intervenciones precedentes de senadores del PP que calificó como escenificaciones de «rasgarse las vestiduras y vociferar, ignorando por completo el pasado», añadió para traer a colación en su discurso que fue el Gobierno de José María Aznar el que prorrogó hasta el 2048 la concesión de la otra autopista estatal de Galicia, la AP-9. Dicho estiramiento del contrato no se produjo en el caso de la AP-53, a la que el Ejecutivo del mismo presidente popular le otorgó desde su inicio 75 años de explotación. «¿Por qué Galicia tiene dos autopistas de peaje que son las más caras de España? Porque el Partido Popular, no en los Gobiernos de Mariano Rajoy, sino en los del señor Aznar, decidió prorrogar las concesiones que tenían estas autopistas. Esto lo hizo el PP», concluyó Puente.

Previamente, la senadora del BNG, Carme da Silva, también advirtió que la AP-53 «tiene los peajes por kilómetro más caros del Estado», situación que dijo ha motivado a su partido a incluir las bonificaciones para la AP-53 en el acuerdo de investidura firmado entre el POSE y el BNG, «para que se pudiera reparar esta injusticia». La política pontevedresa cifró en más de 2.500 euros al año el ahorro que puede obtener un usuario frecuente de la autopista gestionada por Acega.

Da Silva recordó a Puente que «en diciembre acordamos que, durante el primer trimestre del año 2025, se aprobarían estas bonificaciones, hubiese o no presupuestos del 2025», incidió la nacionalista, aunque sin otorgar relevancia al retraso que llevará a abril dicha medida. «Hoy la decisión del Consejo de Ministros es un primer paso para que estas bonificaciones puedan ser una realidad. Le aseguro que hoy hay un montón de personas en Galicia, usuarios, usuarias o potenciales usuarios de esta vía, que no la utilizan ahora por lo cara que es, que se alegran. Muchas empresas que se alegran de que la movilidad central de Galicia mejore de forma sustancial», concluyó la senadora gallega, que también responsabilizó al PP del alto precio de los peajes de la AP-53. «Este es un acuerdo muy importante para Galicia, no es un acuerdo con el BNG, es un acuerdo que beneficia a los gallegos y a las gallegas y, para eso, seguiremos nosotros trabajando», remató la nacionalista.