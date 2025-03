O conselleiro de Cultura chama ao BNG a sumarse ao diálogo co galego e avanza que non se pechan a cambiar o decreto da lingua no ensino

XOÁN REY. | EFE

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, instou este martes ao BNG a «sumarse ao proceso de diálogo» para a actualización do Plan Xeral de Normalización lingüística, en fase de debate, e afirmou que a Xunta «non se pecha» a modificar o decreto para o plurilingüismo no ensino do 2010.

«Nunca vai ser tarde para a incorporación do BNG a este proceso, seguimos coa man tendida para que se incorpore e se poida chegar a un posible acordo», dixo o conselleiro en declaracións aos xornalistas tras a presentación do programa de dinamización lingüística Falamos + nun colexio de Santiago.

Neste sentido, remarcou que é «máis o que nos une que o que nos separa», asegurando que «todos temos un profundo amor polo galego e o que queremos é que perviva mil primaveras máis».

López Campos sinalou que o traballo de actualización do plan de normalización está a avanzar «de maneira fantástica» con «moitísimo compromiso polos máis de 130 profesionais» que traballan nas once comisións designadas para o efecto.

«Vivir en castelán é sinxelo, vivir en galego é unha carreira de obstáculos» mónica p. vilar

Explicou que cada unha das comisións está a contactar «con todas as entidades que teñen algo que dicir no ámbito do uso da lingua» e que en outubro ou novembro deste ano poderán ter un «avance considerable» nos traballos, o que permitirá presentalos antes de finais deste ano.

«Espero e desexo que, igual que o Partido Socialista ou Democracia Ourensá están a participar nas comisións, o BNG se sume tamén a este proceso e que traballe na mellora do uso do galego no noso territorio», apuntou.

O conselleiro relatou que o BNG «xa tivo certas reticencias» en incorporarse ao diálogo no 2004, cando se elaborou o ese plan, e «custou incorporalo ao proceso».

Respecto ao decreto sobre o ensino do 2010, insistiu en que «as competencias están totalmente equilibradas» entre o galego e o castelán e dixo que o que existe é «un problema de transmisión oral do galego». Con todo, recalcou que o Goberno autonómico está «aberto a que poida haber certa flexibilidade» e que, «igual que estamos a actualizar o plan xeral de normalización, podamos falar tamén de cuestións relativas ao decreto».

O programa Falamos +, no que participan dez colexios repartidos nas catro provincias galegas, pretende impulsar o uso da lingua entre os máis pequenos no recreo e fóra das horas lectivas a través de actividades lúdicas como contos, teatro, xogos, lecturas ou música. Os propios centros e as familias son os que crean as actividades entre as que se atopan tamén temáticas como a ciencia, as matemáticas ou os xogos de lóxica.

Os colexios participantes soben as súas experiencias a un blog na rede que actúa como fío condutor do programa, que ten unha duración de tres semanas, do 17 ao 28 de marzo.

«Temos que conseguir que os centros educativos convértanse en contornas amables para o uso do galego e que os nenos socialicen con certa normalidade», contou López Campos, que participou na actividade xunto ao secretario xeral dá Lingua, Valentín García.