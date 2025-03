El Congreso da el primer paso para reducir la tasa máxima de alcohol al volante

El diputado del PSOE Manuel Arribas interviene en el pleno del Congreso de los Diputados, este martes en Madrid ZIPI ARAGON | EFE

«No se trata de beber poco, sino de no beber nada al volante». El parlamentario socialista Manuel Arribas Maroto fue el encargado de defender este martes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que plantea reducir la tasa máxima de alcohol al volante del actual 0,25 al 0,10 en la prueba de aire (de 0,5 a 0,2 en sangre) para todos los conductores y de prohibir la difusión de la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas en redes sociales.

Una propuesta que, según Arribas, «no debería suscitar ningún debate ideológico», pero que sí encontró la incógnita del PP, que no aclaró su voto en la toma de consideración de la iniciativa, y el rechazo de Vox, que descargó en el Gobierno toda responsabilidad de la siniestralidad vial. Ambos recordaron al Ejecutivo el mal estado de las carreteras y lo culparon de que los españoles no puedan cambiar de coche. «Ustedes sí que son un grave problema conduciendo este país. Son el gobierno de la muerte», afirmó el diputado de Vox Francisco José Alcaraz. Una frase que el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha decidido retirar del diario de sesiones.

El resto de los grupos (PNV, Junts, ERC y Sumar) anunciaron su voto a favor y adelantaron que presentarán enmiendas. El PP no concretó su posición, si bien su diputada Bella Verano fue muy crítica con la iniciativa de los socialistas: «Es una medida muy efectista y poco efectiva. Solo quieren hacer ruido y no enfocar el problema real: lo mal que hacen las cosas en la DGT. Para el titular y propaganda, no cuenten con nosotros».

Alcohol y conducción no pueden ir de la mano, afirmó Manuel Arribas, que dedicó parte de su intervención a recordar la historia de Mario, un joven de 19 años que volvía a casa después de haber celebrado su cumpleaños, pero que nunca llegó. «Mario no tuvo opción y su familia sigue preguntándose hoy por qué un conductor ebrio decidió ponerse al volante y pudo decidir sobre la vida de su hijo de manera tan cruel», dijo.

Mario, continuó, no es un caso aislado, ni el de los dos agentes en Vigo que fueron arrollados por un conductor borracho cuando señalizaban un accidente, continuó: «Y esa irresponsabilidad podemos evitarla desde aquí. ¿Alguien puede seguir mirando hacia otro lado?».

Pérdida de puntos y sanciones

Arribas defendió que las alteraciones debidas al alcohol o a las drogas son una de las principales causas de siniestros viales en todo el mundo y afirmó que con la implantación de una tasa de 0,2 en sangre, España se igualará con Suecia, Noruega, Polonia y Estonia. Referentes en seguridad vial.

La iniciativa presentada por el PSOE modificará el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con dos propuestas que «no tienen un enfoque represivo», según han explicado, sino que buscan que los ciudadanos «puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física». Derechos fundamentales reconocidos por el texto constitucional.

En el texto se añade el párrafo z4) al artículo 76, que considera infracciones graves conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre. Las infracciones cuando la tasa de alcohol exceda 0,5 serán sancionadas con multa de 1.000 euros.

En cuanto a la pérdida de puntos, de 0,1 a 0,25 en el test de aire serían 2; de 0,25 o 0,5 serían 4; y más de 0,5 serían 6.

El primer paso hacia la tasa cero de alcohol José Manuel Pan

Los actuales límites de alcohol en sangre para conductores, recogidos en el Reglamento General de Circulación, se establecieron hace unos 25 años. Se determinan diferentes límites en función de si se trata de conductores de vehículos turismos ordinarios, de conductores de vehículos destinados al transporte de personas o mercancías, o de la antigüedad del permiso o licencia de conducción

La iniciativa de los socialistas se presenta en coherencia con las campañas de comunicación de la Dirección General de Tráfico, que ya en el año 2007 apuntaba que «la única tasa segura es 0,0», y en la de verano del 2024 «Solo 0,0 tiene 0 consecuencias».

En España, según un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 33 % de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban resultados positivos de alcohol en sangre y también el 29 % de los peatones fallecidos. Según otro informe de la Fiscalía General del Estado, en el año 2023 se registraron 50.071 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol.

En septiembre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba su intención de promover esta reforma legal al entender que la «sociedad española está madura» para aceptar este cambio y en atención a la solicitud de las asociaciones afectadas por la «violencia vial». «En más de la mitad de los siniestros aparece el alcohol o drogas como determinante», dijo en un desayuno informativo en Madrid.