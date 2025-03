Rueda exige al Gobierno que dé a Altri y a otros proyectos industriales en Galicia «o mesmo trato» que a otras comunidades

La consellería de Economía, María Jesús Lorenzana, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda reclamó este lunes al Gobierno que dé «o mesmo trato» al proyecto de la planta de fibras textiles a base de celulosa de Altri en Palas de Rei, y al resto de iniciativas industriales en Galicia, que a las propuestas en otras comunidades autónomas.

El titular de la Xunta afirmó que ese trato equitativo «non se deu» por el momento, ya que el Gobierno ha exigido que el proyecto de Altri cuente con declaración de impacto ambiental (DIA) antes de analizar su financiación con fondos europeos -la empresa prevé solicitar 250 millones- pero no ha puesto esa condición a otras propuestas. Es más, Rueda recordó que se ha comprometido dinero de la UE para proyectos «moito antes» de que tuviesen listo ese trámite. «Aí hai unha decisión política clara», afirmó.

Es el caso de la planta de Arcelor en Asturias, a la que se iban a facilitar 450 millones de euros. La empresa anunció en febrero su renuncia a esa subvención ante las dificultades de invertir en Europa y apostó por reforzar sus instalaciones en Alabama (Estados Unidos) con un desembolso de 1.100 millones.

El presidente descartó la posibilidad de que la Xunta facilite financiación propia para el proyecto. Rueda recordó que el Gobierno ha decidido mantener «centralizados» los fondos europeos Next Generation en el Ministerio de Industria, que «os está manexando e convocando con unha celeridade mellorable», por lo que es responsable de gestionar esas ayudas. «Se nos tivéramos os fondos tomaríamos esa decisión, pero como non os temos non podemos facelo», afirmó.

Rueda también defendió que la declaración de impacto ambiental, publicada el viernes pasado y que considera viable el proyecto, es fruto de un análisis «riguroso» elaborado con «máis de 40 informes» de técnicos de distintos departamentos de la Xunta. «Os galegos poden confiar en que todos proxectos son analizados de xeito rigoroso, este proxecto, os outros e os que veñan despois», aseveró.