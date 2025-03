Tres de cada cuatro peticiones para las ayudas al alquiler en Galicia quedaron fuera al agotarse el presupuesto

Vivienda en alquiler. Imagen de archivo EUROPAPRESS

El programa de ayudas al alquiler de viviendas en Galicia recibió, en la convocatoria del año pasado, un total de 16.740 solicitudes. Pero solo una de cada cuatro pudo ser atendida, al agotarse el crédito destinado a esta iniciativa.

El presupuesto total para el 2024 era de diez millones de euros, de los que cinco procedían del plan de vivienda estatal y otros cinco eran fondos propios de la Xunta. Según explican desde la Consellería de Vivenda, ese crédito permitió conceder casi 4.500 ayudas (en concreto, 4.482) hasta terminarse el dinero asignado.

Las más de 12.200 solicitudes que se presentaron con posterioridad a las concedidas ya no pudieron optar a la ayuda, al no disponerse ya de fondos. Es decir, el 73,2 % de las peticiones quedaron fuera por este motivo, ya que estas subvenciones se adjudican por concurrencia no competitiva, es decir, por orden de entrada siempre que se cumplan los requisitos mínimos.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este martes la resolución por la que se notifican precisamente las resoluciones de denegación de estas ayudas al alquiler en su convocatoria del 2024. Las listas de personas con subvención denegada pueden consultarse en la página web del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), en el enlace https://igvs.xunta.gal/consultas_ayudas.