El Gobierno advierte a la Xunta con multas de 1,5 millones semestrales por el tratamiento de residuos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, describió como una «persecución» la advertencia del Gobierno de que Galicia deberá pagar un 13 % de la posible sanción de la UE a España por las malas cifras del tratamiento de residuos. Ese 13 %, precisó la directora general de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, María Jolsé Echevarría, equivale a una primera multa de 1,5 millones que se repetiría en una cifra similar de forma cohercitiva cada 6 meses.

La consellería consideró esa decisión injusta porque Galicia tiene el 5,6 % de la población de España, y porque sus cifras de tratamiento de residuos distan de estaar entre las peores. «Estamos entre as seus comunidades que menos toneladas de residuo depositamos en vertedoiro» y es «a novena en cumplimento de obxectivos de reciclaxe», argumentó. Por eso «en ningún caso imos facernos cargo do 13 % da sanción», afirmó Vázquez, quien adelantó que los servicios jurídicos están analizando la cuestión.

Pero Vázquez insistió en que es necesario mejorar, y apuntó directamente a las plantas municipales de tratamiento de Nostián (A Coruña) y Barbanza, que emplean sistemas de separación en fracciones húmeda y seca que ya en el 2023 se advirtió que no cumplían la normativa europea.

El propio Ministerio de Medio Ambiente, informó Vázquez, avisó en julio de aquel año que esas instalaciones no cumplen los requisitos de la Directiva Marco de Residuos, ya que no respetan la recogida separada de plásticos y metales ni tampoco la obligación de separar los envases.

Vázquez señáló además que Nostián envía a vertedero el 50 % de la basura que trata mientras que Barbanza manda el 61 %. Ambas cifras superan con creces el 22 % de la planta autonómica de Sogama y, en consecuencia, lastran las cifras globales de Galicia.

A raíz de esas cifras, la consellería envió cartas a los concellos que emplean esas instalaciones. Consideró «decepcionante» la respuesta que recibió del Concello de A Coruña, en la que asegura ser una ciudad «pioneira» en el tratamiento de residuos. Desde su punto de vista, ese posicionamiento indica que «non vai mudar a situación» y por tanto «vai incumplir a lexislación», perjudicando a las cifras globales de Galicia, por lo que a la Xunta no le «queda outra que ir pola vía da sanción, algo que non nos gusta en absoluto».

Vázquez recordó además que A Coruña es la única ciudad de España que no tiene instalada la recogida separada de envases y briks, aunque los otros concellos que usa la planta de Nostián sí la han desplegado. «A Coruña non avanzou (...) Non pode ser que seña obrigatorio dende o 31 de decembro do 2023 esteamos a 5 de marzo do 2025 e non se fixera absolutamente nada. Estou convencida de que os coruñeses queren reciclar, pero se non teñen contenedor para depositalo é imposible. Non o van a acumular para levalo a outros concellos».