El PPdeG reclama en el Senado la transferencia de las competencias sobre el litoral

El PPdeG reclamará en el Senado la tranferencia de las competencias de gestión del litoral, que Galicia tiene avaladas por el Tribunal Constitucional, y los medios materiales para ejercerlas. Esos trámites están pendientes desde abril del año pasado del Gobierno central, que sigue sin poner fecha al traspaso.

El senador Manuel Ruíz, uno de los 14 senadores gallegos presentes en la Cámara alta que firmaron la solicitud ante la Comisión de Transición Ecológica, recordó que la la ley del litoral de Galicia está vigente tras la citada sentencia. La norma, añadió, pretende «impulsar unha xestión que integre as actividades humanas no litoral e co fin de garantir un aproveitamento sostible dos seus recursos e o bo estado dos ecosistemas costeiros desde unha tripla perspectiva: ambiental, social e económica; algo que non estaba facendo o Estado».

Los populares gallegos critican además que el Gobierno ha dado un trato «diferente» a Galicia con respecto a otras comunidades como el País Vasco, ya que en ese caso sí se está materializando la transferencia. Sin embargo, en el caso gallego «o Estado, lonxe de cumprir e sen atender ao que dixo a Xustiza, o que está facendo é atrasar a transferencia dos medios materiais e humanos, entorpecendo o exercicio das nosas competencias dunha forma arbitraria e poñendo en perigo a actividade».

La transferencia, añadió Ruíz, debe «levarse a cabo antes do próximo 23 de abril», cuando se cumple un año de la sentencia, porque «Galicia non só é a comunidade autónoma con máis quilómetros de costa, senón a máis necesitada dunha conservación ambiental axeitada e da supervivencia da actividade no litoral, tan relevante»