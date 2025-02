Un estudio asegura que el año pasado murieron 345 personas en Galicia esperando la dependencia y la Xunta dice que es la comunidad con menos porcentaje de fallecidos

El Gobierno quiere adaptar la dependencia y la discapacidad a las necesidades de las personas M.MORALEJO

El año pasado murieron en Galicia 345 personas esperando a ser valoradas o atendidas por el sistema de atención a la dependencia, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España que fue presentado este viernes en el Congreso de los Diputados. También hay 2.772 que siguen a la espera, con un tiempo de tramitación de más de un año (386 días), superando la media nacional (334).

En concreto, el documento señala que de estas 345 personas fallecidas, 201 estaban pendientes de resolución de grado y 144 de prestación.

También el pasado ejercicio había un total de 2.772 personas estaban a la espera de ser atendidas en Galicia, en las distintas fases del procedimiento, con un tiempo de tramitación de más de un año (386 días), superando la media del conjunto estatal (334).

Según el documento, estos datos explican que, pese al incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo es «claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones».

Esa cifra de fallecidos que aguardaban una resolución sobre su dependencia en Galicia escala hasta un total de 6.571 personas en los últimos ocho años. Desde la Consellería de Política Social afirman que Galicia es «a comunidade con menor porcentaxe de falecidos» en esta situación y «a cuarta con menor número absoluto de falecidos», agregan. De las más de 34.000 personas que murieron en lista de espera en España el año pasado, según la Xunta «só o 1 % son galegos, cando representan o 5,5 % da poboación».

El informe desgrana otros datos y señala que «algunas comunidades no han hecho ningún esfuerzo por recuperar las plazas residenciales que perdieron» y cita a Galicia (-1.348) «al asegurar que incluso ha perdido plazas respecto al 2023». La Xunta afirma que las «prazas residencias aumentan ano a ano», y actualmente hay «máis de 16.000 prazas públicas, máis do triple que no 2009».

Los gerentes de servicios sociales apuntan que «ocurre algo similar» si se observa la atención domiciliaria, donde explica que si bien el saldo neto nacional interanual es positivo, existen comunidades que han reducido la atención en el servicio de atención domiciliaria, como el caso de la gallega.

También sitúa a Galicia como la undécima comunidad en inversión por habitante, con 145,1 euros, por debajo de los 187,8 euros de la media estatal. Además, es la segunda comunidad con peor tasa de personas atendidas sobre las personas potencialmente dependientes, con un porcentaje del 16,1 % y solo por detrás de Canarias.

«Tomar como referencia “dependentes potenciais” non é un dato obxetivo e ademais prexudica gravemente as comunidades máis envellecidas, como é o caso de Galicia», explican desde la consellería. La Xunta no comparte que todos los mayores de 60 años puedan ser categorizados como «potencialmente dependentes», y explica que «cada vez as persoas sobrepasan eses umbrais de idade cunha maior autonomía».

Galicia se ubica según el informe como la comunidad con menor porcentaje de solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un 18,2 %. Sin embargo, es la comunidad con una mejor prestación por cuidados en el entorno familiar, con una cuantía que alcanza los 349,7 euros y figura como la segunda región con más horas de media de servicio de ayuda en el domicilio, con 48,8.

La Xunta vuelve a denunciar la falta de financiación por parte del Gobierno central: «Lonxe de achegar o 50 %, no último ano baixou a súa achega (do 40 % ao 34,9 %), polo que a débeda acumulada supera os 2.500 millóns de euros».