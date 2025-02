Más de 2.600 jóvenes solicitaron en las primeras horas la ayuda de la Xunta para alquilar un piso

La conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue. MONICA ARCAY CARRO | XUNTA

Más de 2.600 personas han solicitado hoy viernes, en las primeras horas de apertura del plazo, el Bono Alugueiro Mocidade de la Xunta, ha anunciado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante un acto público en Vigo.

La conselleira explicó que los servicios autonómicos ya han iniciado el análisis de la documentación y el cumplimiento de los requisitos para optar a la ayuda, que está «moi demandada».

La subvención, recordó, asciende a 250 euros mensuales y tiene una duración de dos años (2025 y 2026). Está destinada a menores de 36 años, que deben contar con una fuente regular de ingresos iguales o inferiores a tres veces el Iprem.

La Xunta destina un presupuesto de 13 millones de euros al programa. Martínez Allegue afirmó que le gustaría que esa cantidad fuese mayor, dada la alta demanda: «Gustaríanos ter máis aportación global do Estado porque, nesta anualidade do 2025, non chega nin ao 10 %».