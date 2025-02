Alfonso Rueda rechaza la quita de la deuda: «Es un negocio ruinoso para Galicia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado la quita de la deuda aprobada este miércoles por el Gobierno, en una reunión de la que se levantaron las comunidades autónomas del PP. «Es un negocio ruinoso para Galicia», ha justificado. «Lo que necesitamos es que se aborde cuanto antes un nuevo modelo de financiación, no una condonación que ni hemos pedido ni necesitamos», ha añadido.

«Los ciudadanos tienen que saber que la deuda no se extingue, simplemente cambia de administración. Las administraciones las sostienen los ciudadanos, el conjunto de los españoles. Por tanto, ese dinero se sigue debiendo, no se nos perdona nada, no se nos quita nada. Simplemente es dejar de pagar unos intereses, una cantidad muy pequeña en relación a lo que necesita Galicia», ha explicado sobre una propuesta que considera injusta: «Empezaríamos a asumir deuda de otras comunidades autónomas que no hicieron los deberes en cuanto a cumplimiento de déficit como los hizo Galicia en su momento».

Una deuda que habrá que pagar con más deuda mario beramendi

Sobre el plante de las autonomías lideradas por los populares, que se levantaron de la reunión Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se aprobó la quita, «plantearía al Gobierno que reflexione por qué la mayoría de las comunidades autónomas no estamos de acuerdo». El presidente de la Xunta ha aprovechado la ocasión para criticar que fuese Oriol Junqueras, líder de Esquerra, quien hizo pública la propuesta de la condonación, «lo cuál demuestra de qué iba todo esto».

En ese sentido, ha pedido al Ejecutivo «deje de pensar en el cortoplacismo» exigido por sus socios y «que piense en el interés general». «Esto es una cesión a un chantaje que se les ha hecho desde el independentismo», ha concluido.

Noticia en proceso de elaboración