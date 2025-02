Ana Pontón propone limitar los precios del alquiler y ayudas específicas a los jóvenes y las familias

BNG | EUROPAPRESS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó este lunes en Santiago un piso de estudiantes para conocer de primera mano los problemas de la juventud en el acceso a la vivienda, en un momento en el que se está produciendo un fortísimo repunte de los precios de las vivienda mientras la Xunta del PP, según la líder nacionalista, permanece de «brazos cruzados». Es, además, el primer problema para los gallegos, según la última encuesta de Sondaxe.

«Acceder a unha vivenda é hoxe misión imposible para miles de persoas porque hai un incremento exponencial dos prezos do alugueiro que fai que sexan as rendas máis baixas as que están sufrindo este problema, xerando máis desigualdade no país», subrayó la líder del Bloque, quien criticó que, a pesar de esta situación y después de 15 años «dinamitando» la política social de vivienda, el Gobierno del PP sigue siendo un fracaso porque es incapaz de habilitar medidas reales y efectivas para frenar precios y movilizar vivienda vacía.

«En vez de ser parte da solución, son parte del problema», dijo, para contraponer a continuación la alternativa del BNG, que apuesta decididamente por poner límites a los precios del alquiler y por un programa propio de ayudas destinado tanto a la juventud como a las familias que lo precisen. «Demandamos que a Xunta dunha vez por todas poña en marcha topes ao aluguer naquelas zonas que están máis tensionadas porque é a única forma de frear a escalada de prezos», destacó Pontón que, entre otras cuestiones, defendió también medidas para acotar y controlar las viviendas de uso turístico hasta garantizar las necesidades de residencia habitual de la población.

La propuesta del BNG pasa por la declaración de mercados tensionados como medida excepcional, por movilizar vivienda vacía -solo en las ciudades, calculó, hay 90.000 inmuebles en esta situación- para colocarla en el mercado a precios tasados que los jóvenes y las familias puedan pagar, o que la Xunta habilite ayudas propias. «É moi grave que a Xunta non teña un programa propio de axudas ao alugueiro e que os únicos fondos que hai son dos programa do Estado», apuntó Pontón, quien reprobó además la falta de diligencia de la Xunta a la hora de tramitar los fondos estatales.