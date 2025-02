El PSdeG exige a la Xunta medidas para frenar las agresiones a profesionales sanitarios

Personal sanitario del Chuac en la concentración de este jueves frente al servicio de urgencias Marcos Miguez

La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, acaba de registrar una batería de iniciativas parlamentarias en las que le reclama al Gobierno del PP medidas para que los trabajadores y trabajadoras puedan realizar su labor sin que se ejerza violencia física ni verbal contra ellos. Un conjunto de medidas que también pretende acabar con las demoras en la prestación de los servicios sanitarios y evitar la frustración y la desesperación de los pacientes que se enfrentan largas listas de espera. «A Xunta de Galicia ten que revisar os protocolos de seguridade tanto en atención primaria como en hospitalaria, en especial nos servizos de urxencias, e incrementar o persoal», plantea la viceportavoz del PSdeG en la Cámara gallega.

Elena Espinosa, que condenó de manera contundente las agresiones y advierte de que se debe cortar la escalada de violencia, también sostiene que es imprescindible la desaparición de las esperas, ya que constituyen uno de los principales factores desencadenantes de los incidentes. El PSdeG recuerda que, solo en el último año, el Sergas registró medio centenar de causas penitenciarias abiertas por ataques a personal sanitario, y que esa cifra va en aumento, tal y como alertan tanto el colegio médico como el consejo que agrupa a los profesionales de enfermería.

«Os propios profesionais corroboran que, na maioría dos casos, o problema está relacionado coa demora na atención ou pola falta de camas. Sinalan que a saturación e colapso obrígaos a traballar ao límite e iso provoca situacións críticas. Son necesarias, por tanto, actuacións preventivas e de amparo para o persoal sanitario», sostiene la diputada del PSdeG.

Elena Espinosa recordó también que esta es la segunda vez en lo que va de legislatura en la que su grupo reclama al Parlamento que inste a la Xunta de Galicia a tomar las medidas necesarias para solucionar el problema. «Na outra ocasión non contamos co apoio do Partido Popular, pero esperamos que agora se poña do lado dos profesionais», subraya.