Rueda rechaza que el Gobierno haga un «trágala» con el reparto de menores inmigrantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la feria de educación juvenil InnovArt 2025, este viernes en Santiago. Lavandeira jr | EFE

No es la primera vez que Alfonso Rueda acusa al Gobierno de tomar decisiones sobre inmigración sin hablar con Galicia y otras comunidades con presidentes de otros partidos. Hoy viernes, cuando se le pidió que valorase el pacto alcanzado entre los ejecutivos central y Canario para repartir menores inmigrantes, afirmó que es difícil hacerlo porque no lo conoce. Acusó al Gobierno de «oscurantismo» y añadió que «ha hecho mal las cosas desde el principio».

Rueda subrayó que Galicia está implicada en el problema de los menores y mostró su comprensión por la situación de Canarias y Ceuta, pero subrayó que el Ejecutivo está gestionando mal la situación.

El pasado verano, cuando hubo un reparto de inmigrantes mayores de edad, Rueda ya criticó falta de transparencia y de una aportación de recursos estatales. Rueda recordó lo ocurrido entonces y manifestó su deseo de que «no sea un trágala y que de repente un día, igual que sucede con los mayores de edad, se planten en Galicia».

Además, criticó la posibilidad de que Cataluña o País Vasco reciban menos menores: «Pactar algo que nos afecta a espaldas de las comunidades ya es malo, pero si resulta que quedan excluidos algunos territorios, no se entendería en absoluto y, desde luego, nosotros no estaríamos de acuerdo».

Rueda insistió en que no puede haber comunidades al margen del reparto, porque el problema es de ámbito nacional: «Mientras formemos parte de un país llamado España no podemos admitir más privilegios y que un territorio, de acuerdo con el Gobierno, decida que eso no va con ellos».

Previsión de 300 menores

Las estimaciones que maneja la Consellería de Política Social elevan a 300 el número de inmigrantes menores de edad que recibiría Galicia. Más allá de la cifra concreta, la crítica de Rueda se centró en la falta de planificación y de más recursos del Estado para atenderlos.

El presidente ya afirmó a finales del año pasado que la capacidad de la Xunta para atender a menores estaba sobrepasada, por lo que es necesario hablar y planificar el traslado con antelación, además de que el Gobierno «tendría que hacer aportaciones económicas para costear todo esto».