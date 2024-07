Alfonso Rueda pide al Gobierno claridad y planificación para poder atender la llegada de inmigrantes a Galicia

Alfonso Rueda visitó Lugo este miércoles LAURA LEIRAS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pide claridad al Gobierno central y que no caiga en la falta de planificación ni en el secretismo en lo que respecta a la llegada de inmigrantes a Galicia, demandándole a la vez una política migratoria adecuada y con recursos.

El titular del ejecutivo gallego, que rechazó que la Xunta pueda estar enredando con la cuestión, reivindicó la solidaridad de la Xunta, señaló que lo que demandan del Gobierno es «facer as cousas ben e que non se repita o que pasou hai uns meses», cuando, dijo, cargos socialistas habían reconocido improvisación.

Rueda aclaró que las primeras noticias que tuvo de la llegada de inmigrantes a la comunidad fueron el martes, «pero en primeira instancia, non directamente do Goberno central», algo que lamentó, recordando además que hace unos días habían participado en una conferencia sectorial sobre menores no acompañados en la que no se expuso el tema.

El presidente de la Xunta subrayó que el gobierno autonómico necesita tener los datos concretos sobre cuántos inmigrantes llegarán a la comunidad y sus situaciones particulares. «Esta xente ten dereito a ter asistencia sanitaria e non coñecemos as súas circunstancias, ou se necesistan escolarización. Onte a delegación do goberno falaba de 470 persoas, pero fontes coincidentes falan de que van ser sobre 700. Eu pido organización, estamos falando de persoas».

El titular del ejecutivo gallego incidió en que en estos momentos las Administraciones deberían estar concretando cuál será la mejor forma de atender a los inmigrantes y explicó que desde el Gobierno les habían avanzado algunos lugares en los que se instalarán. «Dixéronnos algúns sitios que, ademais, a min non me parecen axeitados, pero non temos ningunha confirmación oficial. Disto deberían estar informando e dando cifras concretas. Nós imos tentar acollelos o mellor posible».

El problema de fondo para Alfonso Rueda es que el Ejecutivo de Sánchez carece de una política en materia de migraciones. «E a política migratoria tamén son recursos para atender a estas persoas. Non é só aloxamento, son persoas que necesitas moitas máis cousas, ser atendidas. É do que deberíamos estar falando e tamén de saber cantas persoas van vir e cal é a mellor maneira de atendelas. Non enterarnos por detrás, ata que preguntamos e se nos recoñece, e encima dánsenos mal os números. Pido seriedade».

El plan de regeneración autonómica de Sánchez, solo un esbozo

Preguntado por el plan de regeneración democrática que presentó Sánchez en el Congreso, Rueda señaló que el presidente apenas había esbozado ideas y que que había sido una cortina de humo que solo servía para señalar a algunos medios de comunicación. «Con todas as cousas que se souberon esta semana, se o que queremos é falar de rexeración, xa está tardando en dar explicacións. Pensar que non hai nada que dicir e que só hai que esbozar que deben controlarse determinados medios fala moi pouco da verdadeira intención de rexeración democrática».

El titular de la Xunta pidió transparencia y en alusión al caso de Begoña Gómez apuntó que «se non é certo todo o que se dixo, non hai nada máis fácil que chegar e contar a verdade»".

El déficit de las comunidades

Después de que esta semana se reuniese el consejo de política fiscal y financiera, la Xunta se muestra decepcionada por el reparto que se plantea del déficit permitido por la Unión Europea. «Case todo o déficit que permite a Unión Europea se vai quedar en mans do Goberno central para poder seguir endebedándose, e as comunidades autónomas, que temos a xestión de todos os servizos fundamentais, como sanidade, educación ou política social, temos que ir a déficit cero», criticó Rueda.

El presidente gallego recordó que Galicia lleva años haciendo los deberes para cumplir ese objetivo, pero eso no evita que considera injusto el reparto, en el que apenas un 0,1 % será atribuible a las comunidades. Apuntó, además, que al Ejecutivo no le interesa hablar de la financiación autonómica, «só lle interesa pactar con Cataluña».