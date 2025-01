El Parlamento rechaza reconocer a Castelao como primer presidente de Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el pleno. XOAN A. SOLER

Castelao no será reconocido como el primer presidente de Galicia. La Xunta se había negado ya a dar el paso reclamado por el BNG, que en el 75 aniversario de la muerte del histórico galeguista celebra una agenda particular de actos, con esta identificación como piedra angular. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, trasladó la iniciativa este miércoles al Parlamento gallego, que también ha tumbado ese nombramiento con los votos en contra del PP y la abstención del PSdeG.

«Trátase de rescatar a nosa memoria histórica, facer xustiza con Castelao e con toda a xeración que pagou tan caro o amor por este país», instó la líder nacionalista al resto de grupos desde la tribuna de la Cámara gallega. Hizo un repaso histórico por la unánime aprobación popular del Estatuto de Autonomía de 1936, abruptamente truncado por el golpe militar y posterior dictadura franquista, y recordó la constitución del Consello de Galiza en Montevideo en 1944 como órgano fideicomisario de aquella voluntad popular expresada en el referendo.

Pontón equiparó la creación de este órgano con los gobiernos en el exilio de Cataluña y País Vasco. También comparó a Castelao con otros referentes internacionales como Gandhi o Mandela, que «pola súa traxectoria de integridade, xenerosidade e compromiso acabaron por converterse en símbolos nacionais» y por su lucha «contra o fascismo». Y al coetáneo general De Gaulle, que tras la Segunda Guerra Mundial fue proclamado presidente francés «sen pasar polas urnas».

A quen pertence Castelao? Manuel Varela

La líder nacionalista reivindicó el legado político de Castelao y denunció intentos de despojar su figura de su ideología nacionalista. «Os que a día de hoxe queren perpetuar esa mentira copian o mesmo reducionismo e a mesma manipulación practicada polo franquismo», afirmó, para señalar que el político y artista galeguista «é de todos e todas menos dos fascistas e dos seus herdeiros».

El PSdeG presentó una enmienda para «saldar unha débeda» con Castelao promoviendo el estudio de la construcción del Gobierno gallego en el exilio y la difusión de su historia. La socialista Silvia Longueira valoró su legado político y creativo como «un patrimonio descomunal de Galicia», que pertenece tanto a quienes lo desconocen como a quienes lo consideran una referencia. Pero advirtió contra la concesión de «títulos políticos coma se fosen títulos nobiliarios» y, en su lugar, instó a reconocer a Castelao como «o home que perdeu a arcadia da vida pero atopou un camiño para o futuro».

Desde el PP, que compartía dos de los tres puntos de la iniciativa, pidió votar cada uno por separado ante su rechazo a reconocer a Castelao como presidente, solicitud que el Bloque rechazó. Uno de los apartados recogía la anulación del expediente de responsabilidades políticas que todavía se mantiene. El portavoz popular, Alberto Pazos, criticó al BNG por «buscar a confrontación» ya desde el momento en el que los restos del galeguista fueron trasladados desde Buenos Aires a Bonaval en 1984, y expresó que su figura «pertence ao pobo galego no seu conxunto». Irónico, se dirigió a Pontón: «Castelao, vaille sorprender, non foi militante do BNG».

En línea con lo que había expresado ya el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el diputado popular indicó que no pueden reconocerle como primer jefe de un gobierno gallego «porque nun foi elexido». «Non podemos arrogarlle a Castelao un recoñecemento que o propio Castelao nunca pretendeu», zanjó.