Miguel Ángel Revilla abre este miércoles el foro que impulsa La Voz para debatir el futuro del medio rural

Miguel Ángel Revilla Celia Agüero Pereda | EFE

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla abrirá hoy un ciclo de conferencias cuyo objetivo es situar el medio rural en el centro del debate de la sociedad civil, una iniciativa impulsada por La Voz de Galicia, con la colaboración de las fundaciones Juana de Vega y Eduardo Pondal. Revilla visitará el municipio de As Pontes para ofrecer una ponencia y aprovechará también para presentar su libro Por qué pasa lo que pasa, en el que comparte con sus lectores sus reflexiones más personales sobre la política. Será en el auditorio municipal Alovi a las siete de la tarde. La entrada será libre hasta que se complete el aforo.

Al coloquio posterior se sumarán Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña; y José María López Ferro, presidente de la Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado. Quienes no puedan asistir a la ponencia de Miguel Ángel Revilla en As Pontes podrán seguirla en directo a través de la página web de La Voz de Galicia o de sus canales de Facebook y YouTube.

Este primer encuentro con el presidente cántabro inaugura un foro sobre el futuro del mundo rural, castigado por la despoblación, la falta de oportunidades y de servicios públicos de calidad. Garantizar un futuro mejor para sus habitantes se ha convertido en un reto de primer orden para los Gobiernos y, por este motivo, el foro contará en próximas fechas con la participación de expresidentes de comunidades autónomas como el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra (en febrero) o el gallego Emilio Pérez Touriño (marzo). También ofrecerán sus puntos de vista personalidades con una estrecha vinculación con los entornos rurales.

En cada uno de estos encuentros, los invitados relatarán su historia particular, compartirán su visión sobre el momento que atraviesa el mundo rural y, en el caso de los expresidentes, contarán lo más destacado de su paso por la política autonómica, las medidas que tomaron, si cambiarían algo de su actuación política en este campo y qué propondrían a los dirigentes actuales.