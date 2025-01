Besteiro tacha de «aberrante» que el PP «vote en contra de pensionistas e traballadores»

Besteiro, en Lugo, tras el ciclo Diálogos con Raíz centrado en el sector primario. Óscar Cela

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantuvo sus críticas de esta semana al PP tras votar en el Congreso contra del decreto ómnibus impulsado por el Gobierno el pasado miércoles. «Isto vai de modelos, e o Partido Popular defende un sistema desigual», censuró durante un acto en Lugo, calificando de «absolutamente irracional e aberrante» la postura del líder popular, Alberto Núñez Feijoo, «votando en contra de pensionistas e de traballadores e traballadoras». «Desa protección social que nos iguala a todos», concluyó.

Durante su intervención en las jornadas de Diálogos con Raíz, en esta ocasión dedicadas al sector primario, destacó que su partido es el que «defende a xustiza social e o benestar, tamén na Galicia interior». Besteiro lamentó que el PP obstruya medidas destinadas a mejorar la calidad de vida, consideró, y enumeró «os bonos de transporte, descontos nas peaxes, ou bonificacións a industrias que consuman moita electricidade».

En este sentido, denunció que el modelo del PP «non quere a maioría da cidadanía» y recordó la importancia de garantizar servicios públicos esenciales en el rural, como sanidad y educación. «Para vivir no rural necesítanse servizos públicos, sanidade, educación… Todo o que permite que a xente poida gozar da mesma calidade de vida con independencia do lugar no que resida», continuó Besteiro.

El líder del PSdeG situó el proyecto de su partido en la lucha «contra esa Galicia desigual» que, según él, generan las políticas del PP, y vinculó este enfoque con el análisis del sector primario realizado en la jornada. «Por iso criticamos ese modelo conservador do PP, que se pon á fronte de todas as dereitas para xerar desigualdade e insolidariedade», subrayó.

Besteiro destacó el papel del sector primario en Galicia interior, que representa cerca del 12 % del PIB y da empleo a unas 100.000 personas, aunque lamentó la pérdida de 15.000 empleos en la última década. «Precisamos novos pulos», afirmó, y abogó por garantizar precios justos a los productores, así como por un impulso a la digitalización y la comercialización. Entre los ponentes, participaron el director de operaciones del Grupo Lence, Jesús García; la directora de la Escola Politécnica Superior de la USC, Rosa Romero;o la presidenta de LugoMadera, María del Carmen Gayoso.