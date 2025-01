Pontón denuncia el colapso del sistema de dependencia y pide aumentar a 20 euros el SAF

XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció este miércoles una serie de iniciativas en el Parlamento gallego para impulsar «cambios reais e efectivos» que «garantan» la atención a las personas mayores y dependientes. En rueda de prensa, la líder del Bloque acusó a la Xunta de ser «incapaz» de gestionar de forma adecuada el sistema de dependencia, denunciando la vulneración de derechos de este colectivo y el deterioro de su calidad de vida, así como la de las personas que los cuidan, «maioritariamente mulleres», añadió.

Entre las medidas propuestas, Pontón destacó la necesidad de «reforzar os servizos e os equipamentos públicos», empezando por aumentar la financiación del servizo de axuda no fogar (SAF) de 12 a 20 euros por hora. Criticó, además, que el Gobierno gallego pretenda «descargar a súa responsabilidade nos concellos», algunos de los cuales tienen presupuestos de «apenas tres millóns de euros» frente a los «15.000 millóns» de los que dispone la administración autonómica.

Otra de las iniciativas planteadas por el BNG es duplicar los equipos de valoración de dependencia para reducir las «dramáticas esperas nas resolucións de solicitudes». Pontón denunció que actualmente hay 2.772 personas en Galicia esperando por una valoración o resolución de ayuda, y recordó que «entre 2017 e 2023 faleceron en Galiza 6.500 persoas agardando polos seus dereitos de dependencia», lo que calificó como una «inxustiza» por parte del Partido Popular, a quien exigió que «empece a cumprir a lei de dependencia dunha vez por todas».

La portavoz nacional del Bloque también avanzó la necesidad de crear un sistema de residencias públicas en Galicia como último recurso cuando no sea posible atender a las personas mayores en sus hogares. En este sentido, alertó de que actualmente hay «1.500 persoas que teñen dereito a unha praza de residencia pública que non poden acceder a ela simplemente porque non hai prazas libres» y señaló un déficit de 13.850 plazas para alcanzar el estándar recomendado. «É evidente que nesta lexislatura hai que darlle un impulso moi forte tamén á creación de residencias públicas», insistió.

Pontón criticó la política del PP en esta materia, calificándola de «propaganda» y denunciando un modelo «totalmente privatizado que fai negocio coa vellez» mientras se «drenan recursos públicos ao sector privado», como evidencia la asignación de 100 millones de euros en los presupuestos de 2025 para este fin, expuso.