Mondariz-Balneario someterá a referendo si colocan la estatua de Sancho Gracia ya restaurada

El 29 de agosto del año pasado, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Ese mismo día, la estatua de bronce de su abuelo, Sancho Gracia, en Mondariz-Balneario fue vandalizada con pintura roja. La encontraron así unos operarios municipales mientras trabajaban, y el Concello decidió trasladarla a un lugar seguro para evaluar sus daños y restaurarla. Hoy, casi nueve meses después, la estatua sigue en el taller y su destino es incierto. «A idea inicial era repoñela, pero, durante estes meses, varios veciños viñeron ao Concello para dicir que non a querían», explica el alcalde, César Gil (BNG). «Vimos que se creou un debate e, por iso, decidimos que someteremos a referendo se volvemos colocar a estatua ou non», añade. Gil también defendió esta postura en el pleno de esta semana ante la moción del Partido Popular para la «la restauración urgente de la estatua y en su lugar original, frente al balneario, en el menor tiempo posible».

Mientras en el Concello se debatía qué hacer con la estatua, su escultor, José Molares, se enteró de la noticia por la prensa y fue a buscarla al Ayuntamiento para arreglarla. Se la llevó a su taller de Vigo y, durante el mes de diciembre, estuvo trabajando con ella «para dejarla en perfectas condiciones». «Ahora vuelve a estar impecable», destaca. Al terminar, se puso en contacto con el Concello para informar de que la estatua ya estaba lista. «Pero me dijeron que esperara, por temas del presupuesto del 2025». El arreglo de la estatura le costó algo menos de 2.000 euros.

«Eu non sabía que xa estaba restaurada», reconoce el alcalde informado por La Voz. «Díxenlle á axente do escultor que agardase a que lle confirmásemos do Concello», explica. Incide en que el gobierno local tiene el presupuesto, pero matiza: «Non tiña coñecemento de que o escultor ía restaurar a obra sen a nosa confirmación». Por otro lado, el escultor tampoco tenía idea de la decisión del Concello de someter a referendo el futuro de su obra: «La verdad es que me sorprende mucho. No sé qué tiene que ver el abuelo con su nieto».

Daniel Sancho, escoltado por la policía en agosto del 2023. SOMKEAT RUKSAMAN | EFE

La estatua de Sancho Gracia fue colocada en el 2014 por iniciativa del alcalde de entonces, José Antonio Lorenzo, amigo, además, del actor. Buscaban recordar a un hombre que veraneaba en el balneario y que tenían grandes lazos con este municipio pontevedrés. De hecho, la estatua se inauguró con un homenaje al que acudieron su esposa, Noela; sus hijos Félix y Rodolfo, este con su pareja, Xenia Tostado; y su nieto, Daniel. Entonces, tal y como recuerda la portavoz del PP en Mondariz-Balneario, Marisa Domínguez, la decisión «ya había sido criticada por personas afines BNG».

La edila incide en que no entiende la decisión del gobierno local de someter este asunto a referendo. «Estas decisiones las tiene que tomar el pleno, ya que para eso nos eligieron como concejales», insiste. Reconoce que la moción que presentaron esta semana quería recuperar un asunto que «se estaba alargando demasiado». Además, vaticina que el resultado del referendo se va a corresponder «con lo que quieren en el BNG, que es sacar de ahí la estatua. Es una pena esta situación, porque esa estatua forma parte de nuestro patrimonio», insiste.

Aún no hay fecha para el referendo que marcará el futuro de la estatura. «Estamos vendo co servizo xurídico como facer, pero son os veciños os que decidirán», concluye Gil.